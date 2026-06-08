カシオ、漆黒で上質さを表現した大人のG-SHOCK「LUXE BLACK」
カシオ計算機はこのほど、耐衝撃ウオッチ「G-SHOCK」にて八角形ベゼルが特徴の「2100」シリーズから、上品な黒色で時計全体をまとめた「LUXE BLACK」4モデルを発表した。6月19日に発売する。
価格は「GM-2100LXB-1AJF」「GM-2100LXB-1A9JF」が各32,450円、「GA-2100LXB-1AJF」「GA-2100LXB-1A9JF」が各20,900円。
（左から）GM-2100LXB-1AJF、GM-2100LXB-1A9JF、GA-2100LXB-1AJF、GA-2100LXB-1A9JF
「LUXE BLACK」は、ミニマムなデザインをベースに、時を経ても色あせない上質さを追求したシリーズ。漆黒の中で際立つコントラストと、控えめな輝きが静かに佇む製品に仕上げたとしている。
「GM-2100LXB-1AJF」「GM-2100LXB-1A9JF」は、ブラックIP加工を施したメタルベゼルにブラックの樹脂バンドを組み合わせ、シックなデザインとした。インダイアルのメタルアクセントやガラス円周部の蒸着処理により、質感と奥行き感のある表情を演出しているという。価格はいずれも32,450円。
GM-2100LXB-1AJF
GM-2100LXB-1A9JF
「GA-2100LXB-1AJF」「GA-2100LXB-1A9JF」は、ブラックの樹脂のベゼルとバンドで統一したデザインに、インデックスの蒸着処理による繊細な輝きを加えた。価格はいずれも20,900円。
ダイアルには、光を吸収して反射を抑える微細なシボ加工を施したマットブラックの文字板を採用。新開発の細身でのびやかな時分針と、新たなインデックスを組み合わせることで、高い視認性と優れた質感を両立させたとしている。
いずれのモデルも、モノクロームデザインを基調に、洗練されたシルバーがアクセントのモデルと、さりげない輝きを放つゴールドのアクセントが際立つモデルの2色をラインアップする。
GA-2100LXB-1AJF
GA-2100LXB-1A9JF
「GM-2100LXB-1AJF」「GM-2100LXB-1A9JF」の主な仕様は以下のとおり。
ケースサイズ：W44.4×D11.8×H49.3mm
質量：72g
ケース・ベゼル材質：樹脂／ステンレススチール
バンド：樹脂バンド（バイオマスプラスチック）
表面加工：ブラックIP（ベゼル部）
防水性能：20気圧防水
ガラス：無機ガラス
構造：耐衝撃構造（ショックレジスト）
電池寿命：約3年
バンド装着可能サイズ：145〜215mm
その他機能：ネオブライト、ワールドタイム、ストップウオッチ、タイマー、時刻アラーム5本・時報、ダブルLEDライト、フルオートカレンダー、操作音ON／OFF切替、12／24時間制表示切替、針退避
「GA-2100LXB-1AJF」「GA-2100LXB-1A9JF」の主な仕様は以下のとおり。
ケースサイズ：W45.4×D11.8×H48.5mm
質量：51g
ケース・ベゼル材質：カーボンファイバー強化樹脂／樹脂（バイオマスプラスチック）
バンド：樹脂バンド（バイオマスプラスチック）
防水性能：20気圧防水
ガラス：無機ガラス
構造：耐衝撃構造（ショックレジスト）、カーボンコアガード構造
電池寿命：約3年
バンド装着可能サイズ：145〜215mm
その他機能：ネオブライト、ワールドタイム、ストップウオッチ、タイマー、時刻アラーム5本・時報、ダブルLEDライト、フルオートカレンダー、操作音ON／OFF切替、12／24時間制表示切替、針退避
価格は「GM-2100LXB-1AJF」「GM-2100LXB-1A9JF」が各32,450円、「GA-2100LXB-1AJF」「GA-2100LXB-1A9JF」が各20,900円。
「LUXE BLACK」は、ミニマムなデザインをベースに、時を経ても色あせない上質さを追求したシリーズ。漆黒の中で際立つコントラストと、控えめな輝きが静かに佇む製品に仕上げたとしている。
「GM-2100LXB-1AJF」「GM-2100LXB-1A9JF」は、ブラックIP加工を施したメタルベゼルにブラックの樹脂バンドを組み合わせ、シックなデザインとした。インダイアルのメタルアクセントやガラス円周部の蒸着処理により、質感と奥行き感のある表情を演出しているという。価格はいずれも32,450円。
GM-2100LXB-1AJF
GM-2100LXB-1A9JF
「GA-2100LXB-1AJF」「GA-2100LXB-1A9JF」は、ブラックの樹脂のベゼルとバンドで統一したデザインに、インデックスの蒸着処理による繊細な輝きを加えた。価格はいずれも20,900円。
ダイアルには、光を吸収して反射を抑える微細なシボ加工を施したマットブラックの文字板を採用。新開発の細身でのびやかな時分針と、新たなインデックスを組み合わせることで、高い視認性と優れた質感を両立させたとしている。
いずれのモデルも、モノクロームデザインを基調に、洗練されたシルバーがアクセントのモデルと、さりげない輝きを放つゴールドのアクセントが際立つモデルの2色をラインアップする。
GA-2100LXB-1AJF
GA-2100LXB-1A9JF
「GM-2100LXB-1AJF」「GM-2100LXB-1A9JF」の主な仕様は以下のとおり。
ケースサイズ：W44.4×D11.8×H49.3mm
質量：72g
ケース・ベゼル材質：樹脂／ステンレススチール
バンド：樹脂バンド（バイオマスプラスチック）
表面加工：ブラックIP（ベゼル部）
防水性能：20気圧防水
ガラス：無機ガラス
構造：耐衝撃構造（ショックレジスト）
電池寿命：約3年
バンド装着可能サイズ：145〜215mm
その他機能：ネオブライト、ワールドタイム、ストップウオッチ、タイマー、時刻アラーム5本・時報、ダブルLEDライト、フルオートカレンダー、操作音ON／OFF切替、12／24時間制表示切替、針退避
「GA-2100LXB-1AJF」「GA-2100LXB-1A9JF」の主な仕様は以下のとおり。
ケースサイズ：W45.4×D11.8×H48.5mm
質量：51g
ケース・ベゼル材質：カーボンファイバー強化樹脂／樹脂（バイオマスプラスチック）
バンド：樹脂バンド（バイオマスプラスチック）
防水性能：20気圧防水
ガラス：無機ガラス
構造：耐衝撃構造（ショックレジスト）、カーボンコアガード構造
電池寿命：約3年
バンド装着可能サイズ：145〜215mm
その他機能：ネオブライト、ワールドタイム、ストップウオッチ、タイマー、時刻アラーム5本・時報、ダブルLEDライト、フルオートカレンダー、操作音ON／OFF切替、12／24時間制表示切替、針退避