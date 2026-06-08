伊藤久右衛門で「紫陽花まつり」開催中。限定の紫陽花パフェやアイスバーが登場
伊藤久右衛門は、紫陽花をテーマにしたパフェやスイーツを販売する「宇治抹茶×紫陽花まつり2026」を開催している。
抹茶パフェアイスバー あじさい&紫陽花パフェ
期間中は、さまざまな紫陽花スイーツを用意する。
「紫陽花パフェ」は、雨露に濡れる紫陽花をイメージした人気ナンバーワンの季節パフェ。抹茶の紫陽花きんとん、紫陽花色のクラッシュゼリー、葉の形をした抹茶クッキー、ブルーベリーなどをあしらった。6月下旬までの販売予定で、価格は単品1,390円、お茶セット1,890円、紫陽花茶会2,090円。宇治本店、JR宇治駅前店、祇園四条店にて取り扱う。
宇治本店や平等院店、京都駅前店など計10店舗の実店舗では、累計100万本を販売したシリーズの期間限定フレーバー「抹茶パフェアイスバー あじさい」(740円)を販売している。
「紫陽花ミニパフェ」は、宇治抹茶そばなどの食事メニューと一緒に楽しめるパフェ。食事にセットとなる通常のミニ抹茶パフェから、プラス200円で変更できる。提供は6月下旬までの予定で、宇治本店・JR宇治駅前店・祇園四条店で提供する。
紫陽花ミニパフェ
抹茶パフェアイスバー あじさい&紫陽花パフェ
期間中は、さまざまな紫陽花スイーツを用意する。
「紫陽花パフェ」は、雨露に濡れる紫陽花をイメージした人気ナンバーワンの季節パフェ。抹茶の紫陽花きんとん、紫陽花色のクラッシュゼリー、葉の形をした抹茶クッキー、ブルーベリーなどをあしらった。6月下旬までの販売予定で、価格は単品1,390円、お茶セット1,890円、紫陽花茶会2,090円。宇治本店、JR宇治駅前店、祇園四条店にて取り扱う。
「紫陽花ミニパフェ」は、宇治抹茶そばなどの食事メニューと一緒に楽しめるパフェ。食事にセットとなる通常のミニ抹茶パフェから、プラス200円で変更できる。提供は6月下旬までの予定で、宇治本店・JR宇治駅前店・祇園四条店で提供する。
紫陽花ミニパフェ