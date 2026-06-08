国産本わらび粉ならではの弾力。茨城県潮来市に「わらび餅専門店門藤」がオープン
カドフジは6月27日、「わらび餅専門店門藤 茨城潮来店」(茨城県潮来市)をグランドオープンする。
「わらび餅専門店門藤 茨城潮来店」完成予想図
同店が販売する本わらび餅「脆味(ぜいみ)」は、「韓非子」の揚権篇にある四字熟語「香美脆味(こうびぜいみ)」に由来して名付けられた。香美には豪華な食べ物、脆味にはとろけるように柔らかく美味しい菓子という意味があり、国産の本わらび粉を使用したほかにはない弾力とのどごしの良さが特徴となっている。
とろけるような食感のわらび餅は、風味の異なる3種類の国産きな粉で楽しむことができる。夏にはガラスに盛って涼味菓子として、冬にはほんのり温めるなど、一年を通じて味わえる。お土産にもぴったりとのこと。
風味の違う三種のきな粉(ふくゆたか・黒ごま・深煎り)で味わう
「わらび餅専門店門藤 茨城潮来店」完成予想図
同店が販売する本わらび餅「脆味(ぜいみ)」は、「韓非子」の揚権篇にある四字熟語「香美脆味(こうびぜいみ)」に由来して名付けられた。香美には豪華な食べ物、脆味にはとろけるように柔らかく美味しい菓子という意味があり、国産の本わらび粉を使用したほかにはない弾力とのどごしの良さが特徴となっている。
とろけるような食感のわらび餅は、風味の異なる3種類の国産きな粉で楽しむことができる。夏にはガラスに盛って涼味菓子として、冬にはほんのり温めるなど、一年を通じて味わえる。お土産にもぴったりとのこと。
風味の違う三種のきな粉(ふくゆたか・黒ごま・深煎り)で味わう