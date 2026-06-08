撮影した日に納品する事業者向けのスタジオ付き動画制作パッケージ「ソクパケ」提供開始
MOJAMOJAjunctionが運営するMOJAQUEスタジオは、事業者向けのスタジオ付き動画制作パッケージ「ソクパケ」の提供を開始した。
撮影の様子(イメージ)
同サービスは、プロの撮影スタッフが動画を撮影しながら編集を行い、BGM・テロップ・カメラ切替付きの動画を即日納品する、事業者向けの動画制作パッケージ。「撮影日が納品日」という新しい体験を提供し、利用者はスタジオで話すだけで、SNS投稿や広告、営業資料、採用広報などにその日のうちから活用できる動画を入手できる。
撮影時間は2時間利用の場合、1秒〜120分。撮影本数は、1分動画を100本、120分のセミナー動画を1本、複数社合同のインタビュー動画など、時間内であれば自由に設定できる。
パッケージには、スタジオ利用のほか、カメラ3台や照明、ピンマイクなどの機材一式、音響や画面切り替えを担当するスタッフ、控室までが含まれている。料金は平日10時から22時の利用で2時間33万円〜。
専用機材
無料相談からデータ納品まで7つのステップで進められ、撮影は秋葉原駅から徒歩約10分の立地にある東京都台東区のMOJAQUEスタジオで実施する。
撮影の様子(イメージ)
同サービスは、プロの撮影スタッフが動画を撮影しながら編集を行い、BGM・テロップ・カメラ切替付きの動画を即日納品する、事業者向けの動画制作パッケージ。「撮影日が納品日」という新しい体験を提供し、利用者はスタジオで話すだけで、SNS投稿や広告、営業資料、採用広報などにその日のうちから活用できる動画を入手できる。
パッケージには、スタジオ利用のほか、カメラ3台や照明、ピンマイクなどの機材一式、音響や画面切り替えを担当するスタッフ、控室までが含まれている。料金は平日10時から22時の利用で2時間33万円〜。
専用機材
無料相談からデータ納品まで7つのステップで進められ、撮影は秋葉原駅から徒歩約10分の立地にある東京都台東区のMOJAQUEスタジオで実施する。