【セブン‐イレブン】静岡茶を使用したおむすびやパン、スイーツの全7品をラインアップ!【静岡限定】
セブン‐イレブンは、静岡県産一番茶100%の静岡茶を使用した「静岡茶フェア」を静岡県内のセブン‐イレブン店舗で6月9日から開催する。「静岡茶」を使用し共同開発したおむすびやパン、スイーツの全7品をラインアップする。
価格:168円(税込181.44円)
販売エリア:静岡県
静岡県の茶葉を混ぜ込み、海苔やかつおと調和したお茶の香りで、風味良く仕立てた。
価格:188円(税込203.04円)
販売エリア:静岡県･山梨県
焼チョコデニッシュに、静岡茶クリームをトッピングした。チョコレートの甘みとお茶のほろ苦さが楽しめる。◆お茶香るしっとりケーキ 静岡茶使用
価格:178円(税込192.24円)
販売エリア:静岡県･山梨県
お茶の風味が楽しめる、しっとりとした食感のケーキ。◆とろけるティラミス 静岡茶使用
価格:280円(税込302.40円)
販売エリア:静岡県･山梨県
なめらかなティラミスムースに、パリッとしたホワイトチョコレートがアクセントのティラミス。◆濃いお茶もこ 静岡茶使用
価格:240円(税込259.20円)
販売エリア:静岡県
もっちりとしたシュー生地の中に、お茶の渋みや旨味を凝縮したクリームとソースを詰めた。◆静岡茶仕立てのどら焼 葛もち入り
価格:240円(税込259.20円)
販売エリア:静岡県
静岡茶を使用したお茶ムースと葛もち、粒あんを挟んだどら焼き。中に入った葛もちのもちもち食感がアクセントになっている。◆静岡茶仕立てのコロコロようかん
価格:270円(税込291.60円)
販売エリア:静岡県
一口サイズで食べやすく、手軽に楽しめるお茶ようかん。ホイップクリームを付けて食べると“味変”も楽しめる。