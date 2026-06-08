【セブン‐イレブン】静岡茶を使用したおむすびやパン、スイーツの全7品をラインアップ!【静岡限定】

セブン‐イレブンは、静岡県産一番茶100%の静岡茶を使用した「静岡茶フェア」を静岡県内のセブン‐イレブン店舗で6月9日から開催する。「静岡茶」を使用し共同開発したおむすびやパン、スイーツの全7品をラインアップする。

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◆混ぜ飯おむすびお茶漬け風ごはん 静岡茶使用

価格:168円(税込181.44円)

販売エリア:静岡県

静岡県の茶葉を混ぜ込み、海苔やかつおと調和したお茶の香りで、風味良く仕立てた。

◆静岡茶クリームの焼きチョコデニッシュ

価格:188円(税込203.04円)

販売エリア:静岡県･山梨県

焼チョコデニッシュに、静岡茶クリームをトッピングした。チョコレートの甘みとお茶のほろ苦さが楽しめる。

◆お茶香るしっとりケーキ 静岡茶使用

価格:178円(税込192.24円)

販売エリア:静岡県･山梨県

お茶の風味が楽しめる、しっとりとした食感のケーキ。

◆とろけるティラミス 静岡茶使用

価格:280円(税込302.40円)

販売エリア:静岡県･山梨県

なめらかなティラミスムースに、パリッとしたホワイトチョコレートがアクセントのティラミス。

◆濃いお茶もこ 静岡茶使用

価格:240円(税込259.20円)

販売エリア:静岡県

もっちりとしたシュー生地の中に、お茶の渋みや旨味を凝縮したクリームとソースを詰めた。

◆静岡茶仕立てのどら焼 葛もち入り

価格:240円(税込259.20円)

販売エリア:静岡県

静岡茶を使用したお茶ムースと葛もち、粒あんを挟んだどら焼き。中に入った葛もちのもちもち食感がアクセントになっている。

◆静岡茶仕立てのコロコロようかん

価格:270円(税込291.60円)

販売エリア:静岡県

一口サイズで食べやすく、手軽に楽しめるお茶ようかん。ホイップクリームを付けて食べると“味変”も楽しめる。