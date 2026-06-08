透明感を絶対死守！ NOくすみの美肌マニア・碓井玲菜が、美容テクをガチ伝授

美容賢者11名がいますぐ使えるテクをガチ伝授！朝の仕込み術から外出中のお直し、アフターケアまで教えちゃいます。

碓井玲菜

小学生からモデルとして活躍。2018年1月、ドラマ『anone』で役者デビューを果たし、現在は活躍の場を広げ、俳優、モデル、クリエイターなど、様々なジャンルに挑戦中。天真爛漫で飾らない性格がZ世代から支持を集める。@reina_usui

method1｜肌テク

化粧ノリを良くすることで、メイクしたての肌をキープ

夏は紫外線などで肌荒れしやすいので、毎日のメイクに化粧ノリが良くなるアイテムをプラスワン。「下地の前に美容成分たっぷりのプライマーを使って、その後に塗る下地やファンデーションの密着度を上げると、メイクの仕上がりが格段にアップし、日中のヨレや化粧崩れも防いでくれます！」

メイクの仕上がりを左右するプライマー。ジェル状のテクスチャーが毛穴や肌の凹凸をフラットな状態に整え、次に使うファンデーションを隙間なくピタッと接着。「プロボンディングプライマー」37g \2,530（エスポア TEL. 0120-929-744）

method2｜肌テク

シミ、くすみを生まないために美白美容液で透明感をチャージ

ロングセラーで人気を誇る美白美容液。皮膚科学に基づいたトーンと質感のWケアで、シミ、くすみ、キメの乱れにアプローチし、光を均一にはね返すなめらかな水光ツヤ肌へ導く。「キールズ DS クリアリーブライトエッセンス」［医薬部外品］30ml \9,460（キールズ TEL. 0120-493-222）

紫外線ダメージを溜めないために、メラニンの生成を抑えてくれる美白に特化したもので、いつもより念入りにスキンケア。「一瞬の気の緩みが命とりになるため、美白有効成分が配合された名品を愛用」

method3｜ボディテク

ボディ専用の美白アイテムで、くすみのない白肌ボディを保つ

顔だけでなく、ボディもくすむので美白ケアは欠かせない。「美白に特化したボディソープを使って、メラニンを含んだ古い角質をキレイに落とすようにしています。乾燥した素肌をいたわりながら洗い上げるボディソープを使えば、美しく透明な肌をキープしやすくなります」。また、顔用のスキンケアアイテムを体にも使うことも。「化粧水→美容液→クリーム、さらに日焼けで乾燥が気になる時は、オイルを使って、保湿をしっかりすることを心がけています」

method4｜肌テク

日焼け止めスプレーを持ち歩き、紫外線から手軽に肌を守る！

汗、水、空気中の水分に反応し、UVブロック膜が強くなる「オートブースター技術」採用。ビューティーアップ粉末を新配合し透明感アップ。「アネッサ パーフェクトUV スキンケアスプレー NA」SPF50+・PA++++ 60g \1,958 ※編集部調べ（資生堂 TEL. 0120-81-4710）

「顔だけでなく、全身や髪にも手軽に使える日焼け止めスプレーを持ち歩いて、こまめにUVケアしています」。スプレータイプならいつでもどこでも塗り直しが簡単で、ムラなく均一になじむのが魅力。

method5｜髪テク

髪をとかして整えることで、夏でもさらさらなツヤ美髪

独自の特殊表面加工技術「JPCHROME-TECHⓇ」を採用し、摩擦を抑えるとともに、静電気を吸着・拡散。髪を優しく解きほぐしてくれる。「K24GPツキ ローズ ゴールド＆コームケース（ピンク）セット」 \34,100（ラブクロム）

日本の職人技を駆使した大人気の美髪コームでこまめにコーミング。髪の汚れを落としつつ、まとまりのある、ツヤ美髪へ。「静電気・摩擦ダメージを抑え、キューティクルを守ってくれる優れモノ！」