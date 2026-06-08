【SUPER BEST DXケータッチ】 6月27日 発売予定 価格：6,600円

　バンダイは、なりきり玩具「SUPER BEST DXケータッチ」を6月27日に発売する。価格は6,600円。

　本商品は特撮テレビドラマ「仮面ライダーディケイド」より強化アイテム「ケータッチ」をDX玩具で再現したもの。

　別売りの「SUPER BEST 変身ベルト DXディケイドライバー」と連動し、タッチパネルを押して、ディケイドライバーに装着することでコンプリートフォームになりきり変身が楽しめる。本商品ではケータッチ専用カード2枚、ライダーカード1枚が付属する。

(C)石森プロ・東映