【SUPER BEST DXケータッチ】 6月27日 発売予定 価格：6,600円

バンダイは、なりきり玩具「SUPER BEST DXケータッチ」を6月27日に発売する。価格は6,600円。

本商品は特撮テレビドラマ「仮面ライダーディケイド」より強化アイテム「ケータッチ」をDX玩具で再現したもの。

別売りの「SUPER BEST 変身ベルト DXディケイドライバー」と連動し、タッチパネルを押して、ディケイドライバーに装着することでコンプリートフォームになりきり変身が楽しめる。本商品ではケータッチ専用カード2枚、ライダーカード1枚が付属する。

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SUPER BEST シリーズに

「DXケータッチ」が新登場‼️

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SUPER BESTシリーズより、「DXケータッチ」が新登場‼️

「SUPER BEST 変身ベルト DXディケイドライバー（別売り）」とも連動！… pic.twitter.com/7iO5WtqfYb - 仮面ライダーおもちゃウェブ公式 (@bandai_ridertoy) June 5, 2026

(C)石森プロ・東映