【原作版 リナ＝インバース ノンスケールフィギュア】 予約期間：6月8日～8月5日 2027年2月 発売予定 価格：13,200円

KADOKAWAのフィギュアブランド「KDcolle（KADOKAWAコレクション）」は、フィギュア「原作版 リナ＝インバース ノンスケールフィギュア」を2027年2月に発売する。予約期間は8月5日まで。価格は13,200円。

本製品は、神坂一氏が手掛けるライトノベル「スレイヤーズ」より、主人公の「リナ＝インバース」を、「飾りやすさ」と「ハイクオリティ」を両立したノンスケールフィギュアとして立体化したもの。

「原作35周年記念 スレイヤーズ展 ～ごぅずおん～」用に書きおろされたイラストをベースに、リナらしい元気いっぱいの表情はあらいずみるいしのイラストを忠実に再現しており、特徴的な肩アーマーや魔血玉（デモンブラッドタリスマン）など、精巧に再現された小物類にも注目なフィギュアとなっている。

また同社ECストア「カドスト」で購入すると「複製サインミニ色紙」が、あみあみで購入すると「B4クリアポスター」が購入特典として付属する。

「原作版 リナ＝インバース ノンスケールフィギュア」

カドスト購入特典「複製サインミニ色紙」

あみあみ購入特典「B4クリアポスター」

仕様：塗装済み完成品 スケール：ノンスケール サイズ：全高 約160mmサイズ：W120mm × H135mm

(C)神坂一・あらいずみるい/KADOKAWA

※掲載の写真はサンプル品を撮影しています。実際の商品とは一部仕様等異なる場合があります。