黒柳徹子さんとビーズ刺繍デザイナーの田川啓二さんは、20年来の友人関係。似た者同士という2人は、「素敵なもの」について語り始めると止まらないそうで――（構成：篠藤ゆり 撮影：下村一喜）

【写真】子どものころ、徹子さんと友達になりたいと思っていたと話す田川さん

* * * * * * *

不思議な縁で気が合って

黒柳 今日の衣装は、古着屋さんで買った友禅の着物を、田川さんがドレスに仕立ててくださったものです。

田川 友禅の技術を生かしつつ、刺繍をどうきらめかせるかが、僕にとって一番の課題です。着ている人が動いたときに光るような仕掛けをしながらビーズ刺繍をしています。

黒柳 着物はつつましく体を包むけれど、ドレスだとパーッと存在感が広がるので、その違いも面白いわね。いつも「うわ〜っ！ こんなふうになるんだ」とびっくりします。田川さんのお仕事は、古いものを生かしてくれるのもうれしい。

田川 ありがとうございます。初めてお会いしたのは、2002年に『徹子の部屋』に出演させていただいたときでしたね。

黒柳 以前から森英恵先生のドレスをよく着ていましたが、刺繍部分を手がけた田川さんのお名前は知らなかった。こんな素敵なビーズ刺繍をする人は熟練の年配の方だろうと思っていたので、驚きました。そもそもどうしてビーズ刺繍デザイナーになったの？

田川 大学卒業後、アパレル会社を経て専門学校で学び直していた頃に、オートクチュールの刺繍に出合いました。モデルがランウェイを歩くたび、光を放つようにきらめくドレスを見て、LEDもない時代に、どうしてそう見えるのか。立体感や陰影が本当に綺麗で、こんな美しいものは見たことがないと、心から感動したんです。

調べたら、それは一粒2ミリほどのビーズの世界。そこでヨーロッパやインドの芸術的なハンドメイドの技術を謎解きしたい、と決心したのがきっかけです。

黒柳 本当に素敵で、私もコンサートや舞台衣装などを作っていただいています。出会ってからもう20年以上も経つのね。

田川 思えば不思議なご縁ですね。僕は、子どもの頃から抑圧されるのが苦手で学校に馴染めませんでした。そんなとき、テレビを通してほかの大人とは違う徹子さんを知って、友達になりたいと勝手に思っていたんです。

一度デパートの展覧会で、徹子さんと写真を撮れる企画でお見かけしたことがありました。ビーズ刺繍デザイナーとして、番組でお会いできたときは本当にうれしかったです。

黒柳 初対面のとき、私は「この人とは気が合いそうだ」と思ったの。

田川 お互いコレクション癖がある。話し出すと止まらない。一瞬で好きなものを見つけられる。ゲームでは負けず嫌いなところまで同じ（笑）。徹子さんのお洒落のセンスは、ずっと個性的で素敵。

黒柳 私にとってのお洒落は、「自分らしく」が一番。若い頃は、既製服を染めたりしていました。白いブラウスをまずピンクに染めて着て、青を足して紫にして着て、最後は黒にして。4回楽しむの。

田川 10代の頃、『徹子の部屋』を見ていてびっくりしたのが、「今日着ているのはラクダのシャツです」と。男性が着るカシミヤのベージュの下着にアクセサリーをつけて着こなしていた。

黒柳 ちょっとスカーフを巻いたりしてね。工夫してお洒落に見せるのは、母の影響です。母はなんでもあっという間に染めて、私に着せてくれた。昭和の初めで和装が多かった頃、洋装姿が素敵で自慢の母でした。

綺麗なものを集めるのも好きだったし、そういう美意識は母から教わったんだと思います。母は、晩年はアンティークビーズのバッグをずいぶん集めていました。



「お互いの美意識に理解があるから、〈徹子さんが好きそうなもの、あのお店にありましたよ〉と情報交換もできる」（田川さん）

徹子さんの母からの手紙

田川 初めて『徹子の部屋』に出演させていただいた後に、お母様の黒柳朝（ちょう）さんがお手紙をくださったんです。アンティークビーズバッグのコレクターとは知らずに文通が始まり、いろいろビーズや刺繍についての知識やアドバイスをくださいました。

黒柳 母と田川さんが文通していたことを後で知ってびっくり。

田川 朝さんは、コレクションを2つの博物館に寄贈した後、1800年代のビーズ刺繍のタペストリーを1点だけ手元に残していらした。「あなただったら私がこれを残した理由がわかるだろうし、ほかの人にも見せるチャンスを作れると思うから、差し上げたいので取りにきてほしい」と言っていただいて。

2023年に田川啓二美術館を開館して、朝さんのタペストリーも展示できたのは本当によかったと思いました。

黒柳 趣味が合う友達は本当に貴重なんですよね。田川さんと友達になってからは、いろいろな骨董市や海外の蚤の市に一緒に出かけたわね。

田川 僕がタイでジュエリー工房に行くといったら、「私も見に行きたい」と。2人に共通するのは、緻密で繊細な装飾技術に惹かれること。お互いの美意識に理解があるから、「徹子さんが好きそうなもの、あのお店にありましたよ」と情報交換もできる。

黒柳 骨董店で染付の陶器、蒔絵の漆器、細工の素晴らしい布などを見ていると、「いずれどこかに消えてしまうかもしれない。好きな人が買ったほうが残っていくのかも」と思うの。刺繍の素晴らしい清朝時代の宮廷衣装を見つけ、散逸したらもったいないとコレクターに譲ってもらったこともあります。

田川 骨董市にもよく行きましたね。亡くなった僕の兄も骨董好きで、3人で出かけたのも楽しい思い出です。

＜後編につづく＞



黒柳徹子ミュージアム

【黒柳徹子ミュージアム】

黒柳さんが大切にしてきた衣装や小物、ガラスのペーパーウェイトや犬筥のコレクション、世界各地で出合ったアートや工芸品などを展示。文化・芸術の魅力と社会貢献活動にも触れられる。

長野県北佐久郡軽井沢町長倉574



（田川啓二美術館）

【田川啓二美術館】

田川さんのオートクチュールビーズ刺繍のドレスを中心に、卓越した職人の手仕事が凝縮した作品を展示。アンティークの陶磁器、美術着物、蒔絵や象嵌、カシミール地方の手織りショールなども公開

栃木県那須郡那須町高久丙1790-20