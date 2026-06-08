内閣府の「令和7年版高齢社会白書」によると、65歳以上の就業者数は年々上昇しており、21年連続で前年を上回ったそうです。そのようななか、65歳の林山翔平さんは「十数万円の年金だけでは生活に余裕がない」と危機を感じ、雇用延長の途中から「定年バイト」の就活を開始しました。そこで今回は、林山さんの著書『年金だけじゃ生活できない!「定年バイト」奮戦記』より一部を抜粋し、定年バイトの実態をお届けします。

【書影】現在65歳の著者が数々のバイトの面接に潜入取材を敢行！林山翔平『年金だけじゃ生活できない!「定年バイト」奮戦記』

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道路工事や建設現場の警備の醍醐味は「早上がり」 10分で終わっても日当がもらえる

「林山君、警備員のバイト始めたんだって？」

知人の内藤さん（仮名）から電話がかかってきた。内藤さんは70代で、５年前から警備員をしている。

勤務時間は午前８時から午後５時。仕事の多くは屋外の路上。つまり交通誘導員だ。私は店舗警備が専門なので、屋外の仕事を知らない。内藤さんに話を聞くと悲喜こもごもという印象だ。

道路工事や建設現場の警備の面白さは「早上がり」にある。店舗警備では閉店まできっちり立哨するが、屋外の場合は工事や資材の搬入が数時間で完了したりする。あとはやることがない。そのため工事の現場監督が「もう帰っていいよ」と解放してくれることがある。ときには半日で終了。それでも１万円の日当をもらえる。

内藤さんはこの５年間の出勤日のうち半分は早上がりだった。早上がりの日は平均で午後２時ごろに仕事が終わったという。

監督の温情

「30分で終わったこともあるよ」

工事現場では、作業した証拠として交通誘導員を立たせてその光景を写真撮影する。ところが作業員が撮り忘れることがある。そのとき作業員はどうするのか？ 証拠写真を“捏造”するのだ。

作業が完了しているのに翌日も警備員を現場に呼び、路上に立たせて撮影。これを前日の工事風景として書類に添付する。写真撮影は30分で終わる。撮影が終わると内藤さんはお役御免で帰宅できる。念のために言うが、30分でも日当１万円はちゃんと支払われる。こうして午前８時30分に業務が終了。なんとも羨ましい。

現場の工事監督が気を利かせてくれることもある。やるべき作業が終わり、翌日はコンクリ屋や電気屋などの工事業者が来ない。そのことがわかっていながら、警備会社に連絡をしない監督がいるのだ。その結果どうなるのか。

「われわれ警備員は現場に呼ばれるけど、何もやることがない。朝８時に現場に行くと監督が『今日は作業がないから、もう帰っていいよ』と言ってくれる。おかげでわずか10分で帰れる。われわれにラクして稼がせてやろうという監督の温情だね」

中小企業ほどガラが悪い

とはいえ、警備員を人間扱いしない監督もいる。警備員は工事現場などで交通誘導をするのが仕事。ところが監督によってはトラックが止まっていた場所が少しでも汚れていたら、

「そこを掃除しとけ！」

と命じることがある。内藤さんたちはホースで水を撒いて路上の泥などを洗い流すが、そのやり方が気に食わないとして、

「やり方が違う。おまえら、こんなこともできないのか！」

と怒鳴り散らす監督がいるのだ。多くは40代50代のたたき上げで、本当に警備員を「おまえ」と呼ぶそうだ。

「大手ゼネコンの監督は社内教育で警備員に掃除をさせるのがルール違反であることを知っているのでそんな無理をさせないし、暴言も吐かない。問題は建売住宅や戸数30以下の小規模マンションを手掛ける中小企業の建設会社。こうした会社では社員教育が徹底されていないため、監督たちが法律を知らず、パワハラの違法性も知らない。だから言いたい放題のやりたい放題に暴走してしまう。われわれは警備会社に報告するけど、次の仕事をもらうために機嫌を損ねてはいけないと、会社の担当者は監督に文句を言わない。結果としてわれわれが泣き寝入りすることになる」

中小企業ほどガラが悪いわけだ。

まるで嫌がらせ

こうした横暴な監督の多くは一級建築士の資格を持っている。一級建築士というとインテリのイメージが強いが、実は傍若無人な荒くれ男もいるわけだ。

作業員からどやされることもあるという。たとえば電柱と電柱を結ぶ電線の工事。人を乗せたアームを高い位置まで伸ばすバケット車（高所作業車）の中で電気工事士などが作業する。その際、切断した電線の先が地上に垂れることがある。



（写真提供：Photo AC）

電源を切っているので感電はしないが、高齢者がつまずいて転ぶおそれがあるため内藤さんが道の端によけようとする。すると上から電気工事士が「そんなことやる暇があったら、クルマの誘導をやれよ！」と怒鳴りつける。ところが内藤さんが交通誘導に専念していると、今度は「電線の始末をしろ！」と怒鳴る。まるで嫌がらせだ。

「彼らはわれわれ警備員を見下している。バケットの中から文字通り“上から目線”で怒鳴りつける。ムカッとくるよ」

通行人にもうるさいのがいる。「工事中なので迂回してください」と頼むと「何でおまえの指示に従わなきゃならないんだ。そもそも工事の許可を取ってるのか？」と言いがかりをつけてくる。そんなときは警察署からハンコをもらった書類を相手に見せ、頭を下げる。

警備員も種々雑多

私が「世の中、いろんな人間がいますね」と言うと、内藤さんは「警備員も種々雑多。体が動かない人も少なくない」という。70代の警備員の中には足腰が弱って、まともに歩けない人がけっこういる。転倒して事故でも起こすのではないかと心配してしまう。ガンの治療を受けながら働いている人もいるそうだ。

「高学歴の人もいるよ」

と内藤さん。

彼が勤める会社の警備員には東大卒が３人いる。学歴詐称ではないかと聞くと、内藤さんは「たぶん本当だよ」と断言した。内藤さん自身、一流大学を出ているのでウソは見破れるという。

「東大卒の３人は70代。一人は理系で、有名な科学誌の元編集長と聞いた。立派な経歴だけど、なぜ警備員になったかと聞くと３人とも口が重くなる。このほか東大卒ではないけど、航空自衛隊でジェット戦闘機のパイロットをしていた人や有名な潜水調査船の元乗組員もいる」

世の中はドラマチックだ。

※本稿は、『年金だけじゃ生活できない!「定年バイト」奮戦記』（秀英書房）の一部を再編集したものです。