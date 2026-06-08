お笑いコンビ、マヂカルラブリーの村上（41）が、7日放送のニッポン放送「＃みちょパラ」（日曜午後10時30分）にゲスト出演。妊活をめぐるエピソードを披露した。

村上は4月、コンビのラジオ番組で第1子、第2子となる男女の双子が誕生したことを発表。自身は愛煙家でもあり「奥さまから『子どものために（たばこを）やめて』といわれたらどうしますか？」とリスナーから質問を受けた。

村上は「ちょっとセンシティブな話題を送ってくるなあ〜」とこぼすと、「そこの攻防じゃないですか」とトーク。「まず妊活というか、子どもを作るにあたってのところで1回あったし」と、妻との間でひともんちゃくあったと明かした。

第1子妊娠中のパーソナリティー、みちょぱこと池田美優が、喫煙がもたらす妊娠への影響について「あんまりよくないって言いますもんね」とうなずくと、村上は「1回調べに行けって言われて、調べたらとんでもない量いたから」と自身の精液検査の結果について打ち明けた。

池田が「とんでもない量いた！？」と大笑いすると、村上は「とんでもない量いた。基本7000万匹ぐらいなんだって。僕は2億匹ぐらいいた」と精子の数について告白。「運動量とか全然問題なかったから」と振り返り、喫煙問題については「これは大丈夫だよねってなって。今はそこだよね」と議論が棚上げ状態になっていると苦笑いだった。