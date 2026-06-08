放送中の連続テレビ小説『風、薫る』（主演・見上愛、上坂樹里）。明治期に看護師という職業の確立に貢献した大関和さんと鈴木雅さんをモチーフにしたバディドラマです。見上さん演じる一ノ瀬りんと、上坂さん演じる大家直美の2人が、患者や医師との向き合い方に悩み、ぶつかり合いながら成長し、やがては“最強のバディ”になっていく物語。

【写真】主人公を演じる見上愛（左）と上坂樹里

改めて、『風、薫る』に登場するキャストを紹介します。

帝都医大病院の副院長、渡辺行成を演じるのが、俳優の森田甘路さんです。

渡辺は、事務能力に長け、病院を守ることへの意識が強い人物です。

森田さんは、1986年東京都生まれ。主な出演作に映画『正体』ドラマ『モテキ』『フォレスト』『パンダより恋が苦手な私たち』など。連続テレビ小説では『とと姉ちゃん』に出演。大河ドラマ『光る君へ』では、源国盛を演じていました。

森田さんのコメントをご紹介します。

身の引き締まる思い

●森田さんコメント

この度、帝都医大病院副院長 渡辺行成を演じさせていただきます。私自身、連続テレビ小説のレギュラー出演は初めてで、身の引き締まる思いです。

女性の自立が極めて困難だった明治という時代。看護という未知の世界に飛び込む彼女たちの姿は、渡辺という一人の男の目にどう映り、その生き方にどう影響を与えていくのか。

激動の時代を懸命に生きる彼女たちと向き合い、渡辺としてその衝撃をどう表現できるか、演じる側としても大変楽しみです。

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連続テレビ小説114作目となる『風、薫る』の原案は、田中ひかるさんの『明治のナイチンゲール 大関和物語』。脚本は吉澤智子さんが担当。

主題歌は、Mrs. GREEN APPLEの『風と町』。占い師の真風（まじ）役の研ナオコさんが、語りも務める。

りんの父・信右衛門を北村一輝さん、りんの母・美津を水野美紀さん、りんの妹・安を早坂美海さん。直美を見守ってきた牧師・吉江善作を原田泰造さん。“鹿鳴館の華”と呼ばれた貴婦人、大山捨松を多部未華子さんが演じる。

原案は…

ドラマの原案となるのは、田中ひかるさんの『明治のナイチンゲール 大関和物語』（中央公論新社刊）。

同書によれば、女性は専業主婦が当たり前だった明治時代当時、病人の世話をする看護師という仕事はそもそも職業として扱われておらず、命を引き換えにお金を得る、嫌厭される対象とみなされていた、という。

そんな中、ヒロインのモデルとなる大関和は、シングルマザーとして東京に上京し、専門的な知識を身に付けた看護婦（看護師）になることを決意。コレラや赤痢などの伝染病で命を落とす人が後を絶たない当時、看護婦養成所の1期生として入学し、卒業後は帝国大学医科大学第一医院でトレインドナースになる。

一方、看護婦養成所で、大関和と同じ1期生でシングルマザーだった鈴木雅。日本で初めてとなる個人経営の派出看護婦会を設立すると、看護師が病院や病院人のいる家庭へ訪問する体制を整えた。

そこに大関和も加わり、日清戦争後にかけてその規模は拡大。2人は防疫活動でも大きな成果を残し、＜看護師＞という職業の確立に大きく貢献したとされる。