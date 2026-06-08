世界限定626個！ 約10万円の高級スティッチぬいぐるみが登場 去年は完売
1880年にドイツで創業し、世界で初めてテディベアを作った最高級ぬいぐるみブランド「シュタイフ」は、映画『リロ・アンド・スティッチ』に登場するいたずら好きのエイリアンのスティッチのぬいぐるみ「ディズニースティッチとアヒルの子」を世界限定626個で発売する。
【写真】約10万円の高級スティッチぬいぐるみをアップで見る
■友情や安心感、真のつながりを象徴
昨年もスティッチのぬいぐるみを販売していた「シュタイフ」。その際は瞬く間に予約完売し、今年は、アヒルの子を抱いた姿で改めて登場する。
今回登場する「ディズニースティッチとアヒルの子」は、全長20cm、最高級モヘアが使われ、頭部はジョイントで動かすことができるアイテム。
劇中、『みにくいアヒルの子』に心を重ね、やがてスティッチは、家族や信頼の大切さに気づいていくシーンがあり、アヒルたちに読み聞かせをする感動的な場面を基に、「シュタイフ」は小さなアヒルを抱くスティッチを表現した。友情や安心感、真のつながりを象徴するコレクターズアイテムだ。
スティッチが“試作品626号”であることかけて、世界限定で626個のみ生産される特別なぬいぐるみとなっている。
なお、本製品はおとな向けインテリア装飾品で、子ども向け玩具ではないため食品検査は行っていないそう。「お子さまのいらっしゃるご家庭では保護者の方の管理の下、お取り扱いください」と呼びかけている。
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■友情や安心感、真のつながりを象徴
昨年もスティッチのぬいぐるみを販売していた「シュタイフ」。その際は瞬く間に予約完売し、今年は、アヒルの子を抱いた姿で改めて登場する。
劇中、『みにくいアヒルの子』に心を重ね、やがてスティッチは、家族や信頼の大切さに気づいていくシーンがあり、アヒルたちに読み聞かせをする感動的な場面を基に、「シュタイフ」は小さなアヒルを抱くスティッチを表現した。友情や安心感、真のつながりを象徴するコレクターズアイテムだ。
スティッチが“試作品626号”であることかけて、世界限定で626個のみ生産される特別なぬいぐるみとなっている。
なお、本製品はおとな向けインテリア装飾品で、子ども向け玩具ではないため食品検査は行っていないそう。「お子さまのいらっしゃるご家庭では保護者の方の管理の下、お取り扱いください」と呼びかけている。