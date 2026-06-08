世界626個限定「ディズニースティッチとアヒルの子」（税込 10万3400円）

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　1880年にドイツで創業し、世界で初めてテディベアを作った最高級ぬいぐるみブランド「シュタイフ」は、映画『リロ・アンド・スティッチ』に登場するいたずら好きのエイリアンのスティッチのぬいぐるみ「ディズニースティッチとアヒルの子」を世界限定626個で発売する。

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■友情や安心感、真のつながりを象徴

　昨年もスティッチのぬいぐるみを販売していた「シュタイフ」。その際は瞬く間に予約完売し、今年は、アヒルの子を抱いた姿で改めて登場する。

　今回登場する「ディズニースティッチとアヒルの子」は、全長20cm、最高級モヘアが使われ、頭部はジョイントで動かすことができるアイテム。

　劇中、『みにくいアヒルの子』に心を重ね、やがてスティッチは、家族や信頼の大切さに気づいていくシーンがあり、アヒルたちに読み聞かせをする感動的な場面を基に、「シュタイフ」は小さなアヒルを抱くスティッチを表現した。友情や安心感、真のつながりを象徴するコレクターズアイテムだ。

　スティッチが“試作品626号”であることかけて、世界限定で626個のみ生産される特別なぬいぐるみとなっている。

　なお、本製品はおとな向けインテリア装飾品で、子ども向け玩具ではないため食品検査は行っていないそう。「お子さまのいらっしゃるご家庭では保護者の方の管理の下、お取り扱いください」と呼びかけている。