サーティワンに『トイ・ストーリー』のアイスケーキ登場へ！

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　「サーティワン アイスクリーム」は、6月17日（水）から、「トイ・ストーリー パレット8」を全国の店舗で発売する。

【写真】おもちゃたちがフィルムや台紙にも大集合！　「トイ・ストーリー パレット8」詳細

■子どもから大人まで楽しめる

　今回登場する「トイ・ストーリー パレット8」は、「アメリカンカラフルTOY」をテーマに、『トイ・ストーリー』の鮮やかな世界をポップでカラフルなアイスクリームケーキでイメージした一品。

　フレーバーのラインナップは全14種類で、8つに分かれたピースは人気のキャラクターたちをイメージし、キメ顔がデザインされたビビットカラーのチョコレートがトッピングされている。

　また、キャラクターのピックを自由に乗せて、自分だけのデコレーションも楽しめるほか、個性豊かなキャラクターたちが集合したカラフルなフィルムや台紙も付属。
　
　『トイ・ストーリー』のおもちゃたちと楽しくおいしいひと時を過ごせる。