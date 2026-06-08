サーティワンに『トイ・ストーリー』のアイスケーキ登場へ！ 人気キャラをイメージした8ピースを楽しめる
「サーティワン アイスクリーム」は、6月17日（水）から、「トイ・ストーリー パレット8」を全国の店舗で発売する。
【写真】おもちゃたちがフィルムや台紙にも大集合！ 「トイ・ストーリー パレット8」詳細
■子どもから大人まで楽しめる
今回登場する「トイ・ストーリー パレット8」は、「アメリカンカラフルTOY」をテーマに、『トイ・ストーリー』の鮮やかな世界をポップでカラフルなアイスクリームケーキでイメージした一品。
フレーバーのラインナップは全14種類で、8つに分かれたピースは人気のキャラクターたちをイメージし、キメ顔がデザインされたビビットカラーのチョコレートがトッピングされている。
また、キャラクターのピックを自由に乗せて、自分だけのデコレーションも楽しめるほか、個性豊かなキャラクターたちが集合したカラフルなフィルムや台紙も付属。
『トイ・ストーリー』のおもちゃたちと楽しくおいしいひと時を過ごせる。
【写真】おもちゃたちがフィルムや台紙にも大集合！ 「トイ・ストーリー パレット8」詳細
■子どもから大人まで楽しめる
今回登場する「トイ・ストーリー パレット8」は、「アメリカンカラフルTOY」をテーマに、『トイ・ストーリー』の鮮やかな世界をポップでカラフルなアイスクリームケーキでイメージした一品。
フレーバーのラインナップは全14種類で、8つに分かれたピースは人気のキャラクターたちをイメージし、キメ顔がデザインされたビビットカラーのチョコレートがトッピングされている。
また、キャラクターのピックを自由に乗せて、自分だけのデコレーションも楽しめるほか、個性豊かなキャラクターたちが集合したカラフルなフィルムや台紙も付属。
『トイ・ストーリー』のおもちゃたちと楽しくおいしいひと時を過ごせる。