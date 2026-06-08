「今大会で最も厳しいグループの一つ」オランダ代表OBたちがW杯で戦う森保Jへの警戒強める！「手強い相手」「あまり知られていないが…」
北中米ワールドカップのグループステージ初戦で日本代表はオランダ代表と対戦する。そんななか、オランダ代表のOBたちが森保ジャパンを警戒している。
オランダメディア『NOS』によれば、元オランダ代表のピエール・ファン・ホーイドンク氏は「オランダのグループは今大会で最も厳しいグループの一つだ」と強調する。
「スウェーデンは辛うじて予選を突破したが、アレクサンダー・イサクとヴィクトル・ヨケレスという非常に優れたストライカーを擁している。そして日本は、あまり知られていないチームだが、本当に強い。勝つためには、最初から自分たちが優れたプレーをしなければならない」
一方、ラファエル・ファン・デル・ファールト氏も日本に言及。「エールディビジでお馴染みの優秀な選手が何人かいる。オランダにとっては手強い相手になるだろう。しかし両チームともグループリーグを突破するはずだ。そしてその後、日本は大きく勝ち進むと思う」
日本対オランダの一戦は日本時間で15日の５時キックオフ予定だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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オランダメディア『NOS』によれば、元オランダ代表のピエール・ファン・ホーイドンク氏は「オランダのグループは今大会で最も厳しいグループの一つだ」と強調する。
「スウェーデンは辛うじて予選を突破したが、アレクサンダー・イサクとヴィクトル・ヨケレスという非常に優れたストライカーを擁している。そして日本は、あまり知られていないチームだが、本当に強い。勝つためには、最初から自分たちが優れたプレーをしなければならない」
一方、ラファエル・ファン・デル・ファールト氏も日本に言及。「エールディビジでお馴染みの優秀な選手が何人かいる。オランダにとっては手強い相手になるだろう。しかし両チームともグループリーグを突破するはずだ。そしてその後、日本は大きく勝ち進むと思う」
日本対オランダの一戦は日本時間で15日の５時キックオフ予定だ。
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