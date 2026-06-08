◆バレーボール▽女子ネーションズリーグ（ＮＬ） １次リーグの第１週カナダ大会 日本 ３―２ （２９―２７、２５―２０、２３―２５、２８―３０、１５―１２）カナダ（７日、カナダ・ケベックシティー）

１次リーグが行われ、世界ランク４位の日本は敵地で１０位・カナダに３―２のフルセットの死闘の末に下し、開幕４連勝。カナダ大会最終戦を勝利で締めくくり、１８チーム中ブラジルに続く２位に浮上した。第１セット（Ｓ）から接戦となったが、２６―２７から主将の石川真佑（エジザジュバシュ）が３連続得点で取り切ると、２―２の最終Ｓはカナダの監督にレッドカードが出される異例の事態も、途中出場のセッター・中川つかさ（ＮＥＣ川崎）の冷静のトスから最後は和田由紀子（アルシーツィオ）が決めた。

和田とチーム最多に並ぶ２３得点を挙げた石川主将は「相手のホームでアウェー感のある試合。まずこのラウンド最後を勝つことができて良かった。苦しい場面、苦しいセットが多かったけど、そういうところで取り切るのが自分の課題。強い気持ちを持って、そこで取り切るぞと思ってスパイクを打ちました」と安堵（ど）の表情がにじんだ。

カナダ戦は２―０から２セットをいずれも接戦のセットで落とす苦しい展開。それでも石川、和田を中心に相手の高さに屈することなく、スパイクを決めた。「中盤にかけてスパイクで点を取れた部分もあったけど、悪い時は自滅してしまうときが多かった。それぞれが切り替えて、工夫してスパイクを打っているのが良かったです」とうなずいた。

今後は一度、日本に帰って調整し、１７日から１次リーグ第２週のフィリピン大会。その初戦の相手は世界ランク９位のセルビア。石川は「この４戦、いろんなメンバーがコートに入った。課題も出たので、日本に帰って修正したい。高い意識は変わらず持ち続けて、カナダ大会より、もう一段階、それぞれがいいパフォーマンスができるように頑張りたい」と気を引き締めた。

◆ネーションズリーグ １９９３年からのワールドグランプリに代わる大会として２０１８年に新設した国際大会。１８チームが参加し、３組に分かれて３週で１次Ｌ計１２試合を行う。勝ち点は３―０、３―１で３点、３―２で２点、２―３で１点、１―３、０―３で０点。日本はカナダ、フィリピン、大阪で１次Ｌを戦い、成績上位７チームと開催国（中国・マカオ）が７月の決勝大会に進む。２４年大会で日本は銀メダルを獲得している。