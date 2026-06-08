◆全日本プロレス「スーパーパワーシリーズ２０２６」（６日、宮城・ＮＩＫＫＯアリーナかくだ）観衆２１１８

全日本プロレスは６日、宮城・ＮＩＫＫＯアリーナかくだ（角田市総合体育館）で「スーパーパワーシリーズ２０２６」を開催した。

約２年８カ月ぶりのふるさとへの凱旋試合となった「斎藤ブラザーズ」斎藤ジュン＆レイは、メインイベントで綾部蓮＆タロースの世界タッグ王座に挑んだ。

超大型レスラー同士の激突は、白熱の大激闘となった。最後は、レイのＢＢＱボムとジュンのチョークスラムの合体技（Ｆａｌｌ ｏｕｔ）を綾部にサク裂させ、２０２４年３月以来となる世界タッグ奪還に成功した。

勝利のリング上でマイクを持ったレイは「ここ角田でこうやって勝つことができて、最高に嬉しいぜ！」と絶叫。さらに綾部＆タロースへ「オマエたちのバチバチの試合、最高に楽しかったぜ。またやろうぜ」と再戦を約束した。

兄のレイもマイクで「世界タッグ、奪い返したぜ！ これもみんなの応援のおかげだ。ありがとう、角田」と感謝した。

続けてレイは、ビール、ジュンは甘い物と大好物を口にし勝利に酔いしれるとレイは「角田のみんな、宮城のみんな、そしてお客さんのみんな、ありがとう！」と繰り返し感謝をささげた。