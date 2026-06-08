◆プロボクシング ▽東洋太平洋ライト級（６１・２キロ以下）タイトルマッチ１０回戦 〇同級１位・今永虎雅 （判定） ●王者・仲里周磨▽東洋太平洋スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）王座決定戦１０回戦 〇同級３位・石井渡士也 （５回ＴＫＯ）●同級２位 山崎海斗（７日、大阪市住吉区民センター）

大橋ジムの大橋秀行会長は８日、自身のＳＮＳなどに、７日に王座を獲得した２選手とともに記念撮影した写真を掲載した。

東洋太平洋ライト級タイトルマッチに挑んだ今永虎雅（２６）＝大橋＝と東洋太平洋スーパーバンタム級王座決定戦で勝利した石井渡士也（２５）＝ＲＥ：ＢＯＯＴ＝、ＲＥ：ＢＯＯＴジムの射場哲也会長、今永を指導する元世界３階級制覇王者で大橋ジムの八重樫東トレーナーとともに笑顔で撮影された写真をアップした。

昨年１０月に日本王座を獲得した今永だったが昨年１２月、サウジアラビアでエリドソン・ガルシア（ドミニカ共和国）に１―２判定負け。プロ初黒星を喫した。再起戦が東洋太平洋タイトルマッチとなった。初防衛を目指す仲里周磨（２９）＝オキナワ＝と激しい攻防を見せ、ジャッジ１人はドロー裁定だったものの、ジャッジ２人が今永を支持。２―０判定勝ちで新王者となった。

石井は今年１月、池側純（２８）＝角海老宝石＝に９回ＴＫＯ負けして日本タイトルを奪われたものの、この日は同級２位・山崎海斗（２７）＝六島＝との王座決定戦で再起を図った。初回からダウンを奪うなど終始攻勢に出ていた石井が５回、ワンツーを決めたところでレフェリーが試合を止めた。

戦績は今永が１０勝（５ＫＯ）１敗、石井が１１勝（８ＫＯ）２敗２分け。