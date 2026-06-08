元タレントの田代まさしがザ・ドリフターズの故いかりや長介さん、故志村けんさんの仲を証言し、ＳＮＳでは疑問の声が出ている。

田代は６日配信されたユーチューブ番組「井口・谷本・島やんのながら見チャンネル」に出演。ＴＢＳ系「８時だョ！全員集合」（１９６９〜８５年）について「トップは長さんだから（意見などを）まとめるけど、志村さんが『これでどうですか？』って（提案する」と明かす。

いかりやさんと志村さんの仲について聞かれると、「（言って）いいのかな…」と口ごもる。その上で「この（ユーチューブ）番組（の再生数）が伸びればいいと思って言いますけど、（志村さんは）長さんとめちゃくちゃ仲悪かった」と証言した。

「一応リーダーだから、長さんは。でも、志村さんはやりたいことあるわけじゃないですか。でも、（いかりやさんからの）『こうじゃねえよ』っていうのがガマンできなくなって」と指摘。「（志村さんは）結局、『加トちゃんケンちゃん』に行く。志村さんの自由になるじゃないですか」と、ＴＢＳ系「加トちゃんケンちゃんごきげんテレビ」（８６〜９２年）に触れた。

「全員集合」が放送終了翌年に「ごきげんテレビ」が放送開始された。

田代の証言にはネットユーザーから「もうあまり話さない方が良いのでは」「言っていいのかな？って良いわけ無いんちゃう」などといった意見が寄せられている。

この配信は８日昼現在で８万回超再生されている。