巨人はここまで５８試合で３１勝２５敗２分け。貯金６で７日現在、首位・阪神と１・５差のセ・リーグ３位となっている。

昨年との大きな違いの一つが盗塁数。ここまでチーム４２盗塁はリーグ１位、１２球団トップだ。

数だけでなく成功率も７割６分３厘とリーグ１位。

昨年はシーズン５３盗塁でリーグワースト、盗塁成功率も５割７分だったが大きく飛躍している。

キャンプから失敗を恐れず先の塁を狙う意識を徹底してきた。橋上監督代行は「選手個々の研究と思い切り、それに携わるコーチ、スコアラー、全ての人間の努力のたまものだと思います。まだまだシーズン長いですから、これに満足することなくどんどん向上させてもらえればと思います」と積極走塁を後押しする。

巨人のここまでの盗塁数は以下の通り。

浦田１５（リーグトップタイ）、松本５、吉川４、泉口４、キャベッジ４、平山３、佐々木３、門脇１、増田陸１、萩尾１、中山１。

５８試合で４２盗塁は、１４３試合で換算すると１０３盗塁ペース。

巨人がシーズン１００盗塁以上は２０１４年が最後で、１２年ぶりの１００盗塁超えの可能性も十分ある。