三重県民は、フランス語の名がついた「ヨーロッパ風のせんべい」が大好き!?【マスヤ ピケ８（エイト）】ご当地食品研究所 vol.4

三重県民は、フランス語の名がついた「ヨーロッパ風のせんべい」が大好き!?【マスヤ ピケ８（エイト）】

旅好きで、食べることが大好きなオレンジページ編集部員。ときにはまだ見ぬおいしさを求めて調査を行うことも。「ポケモンローカルActs」の活動をしている自治体で、編集部員がピンときたご当地フードを紹介します！

今回調査するのは… ミジュマルが活躍する三重県で発見！マスヤの「ピケ８（エイト）」

調査報告１ バタートーストから着想。

バター香る「欧風せんべい」

伊勢神宮のおひざ元、伊勢市にあるマスヤ。しょうゆが香ばしい「おにぎりせんべい」が看板商品です。その開発と並行してサラダ味の欧風せんべいの商品開発も進められ、おにぎりせんべい発売の3年後である1972年にバタートーストをヒントとした「ピケエイト」が生まれました。歌舞伎の緞帳（どんちょう）をイメージしたおにぎりせんべいのパッケージに対し、ヨーロッパ風の赤いタータンチェックが特徴です。

「PIQUE（ピケ）」は畑の畝を意味するフランス語です。焼きあがったせんべいのぷくぷくとした表面が、工場のまわりの畑の畝に似ていたことから「ピケ」と名づけられたそう。さらに開発スタッフが8人だったこと、無限（∞）の可能性を秘めた商品にしたいという願いを加え、「ピケエイト」と名づけられたのだとか（かっこいい！）。

調査報告２ 北海道産発酵バターが決め手。

袋を開けると幸せな香り。

袋を開けるとバターの香りがぶわわっと広がって、幸せな気持ちに。サクッとした食感と、北海道産発酵バターが決め手のほんのりとした甘さは、あと引くおいしさ！ チョコをつけたり、チーズをはさんで食べるのもおすすめなのだとか。この軽い塩味とバターの組み合わせは、発売当時のせんべいの味としては画期的で、またたく間に人気となって50年を超えるロングセラー商品に。地域限定商品なので、三重を中心とした東海地方で多くのかたに愛されています。

結論

8人の開発スタッフが



こめた思いのとおりに



大ロングセラーの商品になった！

推しポケモンの

コラボ食品も発見！



銀しゃり 三重のりしお風味 ミジュマルのおにぎりせんべい銀しゃり 三重のりしお風味 塩味のおにぎりせんべいをベースに、厳選した三重県産の青さのり（ヒトエグサ）、天日塩、真鯛の魚醤を使用。海の幸に恵まれた三重県と、みずポケモンの「ミジュマル」から着想を得て生まれた商品です。 【商品情報】

994円（税込み）／株式会社マスヤ

https://www.masuya.co.jp/

●三重県内の土産店やサービスエリア、三重県アンテナショップ「三重テラス」などで購入可能 「みえ応援ポケモン」ミジュマルについて、くわしくはこちら！

https://www.kankomie.or.jp/special/pokemon/

今回調査したのは…

オレンジページnet編集部・編集長E子 〆鯖にアイス、温泉、NHKBSプレミアム好きなアラフォー編集者。埼玉出身。うさぎ占いではレッキス。

「ポケモンローカルActs」とは?

12道県ごとに選ばれた「推しポケモン」 が、地域の魅力を国内外に発信するお手伝いをする活動（Acts）。各地域で推しポケモンがデザインされたおみやげが購入できたり、推しポケモンのラッピング電車、バスが運行していたりと、さまざまな企画が実施されています。 ※この活動におけるポケモンの使用料は無償とさせていただいております。

©Pokémon. ©Nintendo / Creatures Inc. / GAMEFREAK inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémon は任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの商標です。