午前8時半すぎ、フィリピン付近でマグニチュード8.2と推定される地震があり、鹿児島県内では県東部、種子島・屋久島、奄美群島、トカラ列島に津波注意報が出ています。

奄美群島・トカラ列島では、最も早いところで午前11時半に、津波が到達しているとみられます。

各地の第1波の到達予想時刻です。

予想される高さは、最大で1メートルです。

十島村中之島、奄美市小湊、奄美市名瀬はこのあと正午に到達する予想です。

種子島・屋久島地方も正午に到達すると予想されています。

このうち、種子島・西之表は午後0時半の予想です。

南大隅町大泊や志布志港を含む鹿児島県東部も最も早いところで午後0時半と予想されています。

各地の満潮時刻は午前11時から正午にかけてです。

津波と満潮が重なると、津波は予想よりも高くなるおそれがあります。

遠い場所よりより高い場所に避難してください。

専門家「最大限の注意が必要」

専門家は予想よりも大きい津波が来るおそれもあるとして、最大限の注意が必要だと話します。

（鹿児島大学（地震地質学）井村隆介准教授）「津波注意報、警報は半日くらい出るのが普通。1メートル程度は（港の）岸壁に届くくらいはあるかもしれない。そう考えると海辺から離れる、港での作業をやめることが大事」

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