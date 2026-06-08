気象庁の予想天気図に「台風のたまご＝熱帯低気圧」

気象庁９日（火）の予想天気図に「熱帯低気圧」の予想が出てきました。熱帯低気圧は「台風のたまご」とも呼ばれ、「台風」に発達することがあるため動向に注意が必要です。

雨・風シミュレーションでは、１２日（金）ごろにかけて「雨と風の渦」が日本付近に北上する予想となっています。

を画像で掲載しています。

まだ予想は不確実ですが、このシミュレーションでは、沖縄、奄美を通り、本州の南海上を進む予想です。

【進路は？】雨風シミュレーション・１２日（金）まで

シミュレーションでは「熱帯低気圧」が「梅雨前線」に取り込まれ、「温帯低気圧」に変わり、日本の南の海を進むように見えます。

ただ、このシミュレーション画像は予想のひとつで、大きく変わる可能性があります。台湾付近で予想される「渦」が台風になるかどうかや進路は未確定です。今後、気象庁から発表される情報に注意してください。

全国各都市の週間予報

週間予報を『各県につき５つの都市』ずつ画像で掲載しています。画像でご覧ください。

関東甲信地方まで梅雨入りしましたが、早くも梅雨の中休みが多くなりそうです。

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