【コレステロールを下げる献立】500kcal台でも大満足『なすの肉巻き』高血圧にも

コレステロールや中性脂肪が気になるけれど、食事の満足感はあきらめたくない。そんな人におすすめしたい、管理栄養士監修の健康献立をご紹介。

少ないお肉でも食べごたえ抜群の肉巻きを主菜に、副菜の白あえとすまし汁をプラス。1食500kcal台と控えめながら、ボリュームもしっかり。健康を気づかいながらも、しっかりおいしさを楽しめます。

コレステロール・ 中性脂肪を下げる献立のポイント

● 少ない肉でもボリューム感を出せる肉巻きは、ヘルシー献立の強い味方。

● 抗酸化作用が期待できるトマトを添えて、彩りよく盛りつける。

● 副菜の白あえは豆腐と緑黄色野菜の両方の栄養が摂取できる。

主菜『なすの肉巻き ゆずこしょう仕立て』のレシピ

材料（2人分）

豚もも肉（しゃぶしゃぶ用）……8枚（160g）

なす……2個（160g）

トマト……1/2個（75g）

植物油……小さじ2

〈A〉

ゆずこしょう……小さじ1/2

酒……小さじ1

みりん……大さじ1

しょうゆ……小さじ1

作り方

（1）なすはへたを取り、縦4つ割りに切る。トマトはくし形に切る。

（2）豚肉1枚になす1切れをのせてしっかり巻きつける。残りも同様にして作る。

（3）フライパンに植物油を中火で熱し、（2）を並べて焼く。全体に焼き色がついたら、ふたをして弱火で2〜3分蒸し焼きにする。〈A〉を混ぜ合わせて加え、味をからめる。器に盛り、トマトを添える。

（熱量286kcal、塩分0.9g、食物繊維2.2g、脂質19.5g）

副菜『彩り野菜の白あえ』のレシピ

材料（2人分）

木綿豆腐……1/4丁（75g）

春菊……100g

にんじん……15g

〈A〉

白すりごま……大さじ1と1/2

薄口しょうゆ……小さじ1/2

砂糖……少々

作り方

（1）豆腐は厚手のペーパータオルで包んで10分ほどおき、水けを取る。春菊は塩を加えた熱湯でゆでてざるに上げ、水けを絞って長さ4〜5cmに切る。にんじんは細切りにしてラップで包み、電子レンジ（600W）で30秒加熱する。

（2）すり鉢またはフードプロセッサーに豆腐、〈A〉を入れてなめらかにする。春菊、にんじんを加えてあえる。

（熱量54kcal、塩分0.9g、食物繊維2.1g、脂質2.5g）

汁もの『しいたけと三つ葉のすまし汁』のレシピ

材料（2人分）

生しいたけ……2個

三つ葉……1株

だし汁……1と1/2カップ

薄口しょうゆ……小さじ1

塩……少々

作り方

（1）しいたけは石づきを取って薄切り、三つ葉はざく切りにする。

（2）鍋にだし汁を温め、しいたけを入れる。煮立ったら薄口しょうゆ、三つ葉を加え、塩で味をととのえる。

（熱量8kcal、塩分0.9g、食物繊維0.8g、脂質0.1g）

主食『胚芽米ご飯』（1人分130g）

材料（作りやすい分量）

胚芽米……1合（180ml）

作り方

胚芽米は洗わずに炊飯器に入れ、水240mlを加えて、できれば1時間おく。そのまま普通に炊く。

（熱量217kcal、塩分0.0g、食物繊維1.0g、脂質0.8g）

「健康のため」と我慢するのではなく、おいしく食べながら続けられるのがうれしいところ。毎日の献立作りに、ぜひ役立ててみてください。

牧野 直子 さん 教えてくれたのは… 料理家 女子栄養大学在学中より、栄養指導や教育活動に携わる。保健センターや小児科での栄養相談、食生活についてのアドバイスに定評があり、健康的で美しくなるための、おいしくて作りやすい料理が支持を集めている。自身の子育て経験から生まれた、簡単で栄養抜群なメニュー提案も得意。雑誌、新聞、テレビ、料理教室や健康セミナーなどで幅広く活躍中。「スタジオ食（くう）」主宰。 詳細はこちら

『オレンジページ』おとなの健康レシピ〈コレステロールを下げる献立〉

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（『オレンジページ』おとなの健康レシピ〈コレステロールを下げる献立〉より）