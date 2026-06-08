フリーアナウンサーの増田紗織さんが自身のインスタグラムを更新。

自身が取得した資格について、明かしました。



【写真を見る】【 増田紗織 】 「『きものコンサルタント』の資格を取りました！」「一生ものの技術を身につけることができたことが本当にうれしいです」





増田紗織さんは「この度、お着物の資格である『きものコンサルタント』の資格を取りました！」と、報告。



続けて「曽祖母や祖母がお着物が大好きな人で、受け継いだお着物もあったので、お着物の知識を深めたいな、自分でお着物を着れるようになりたいな、そんな気持ちから毎週お休みの日にお着物の学校に通い始めました。」「ただ会社員時代は授業がある日に仕事が入ることもあったり、最後まで出席日数との闘いで、卒業できるか不安だったのでこの日を迎えられてほっとしています」と、記しました。







そして「約2年間、お着物と向き合ったことで和装の奥深さにとっても惹かれましたし、何より自分でお着物を着られるようになったこと、誰かにお着付けもできるようになったこと、一生ものの技術を身につけることができたことが本当にうれしいです」と、綴りました。







増田紗織さんは「頑張ってよかった。そして実技試験に向けてもご指導くださった先生方に感謝しています。毎週一緒に学んだお着物友達ができたこともうれしかったです！」と、投稿。



続けて「学んだことを何かお仕事で活かせたらうれしいな(きのうアンケートを取らせてもらった帯は、白と銀色のものにしました！さまざまなご意見をいただきありがとうございました！)」と、綴っています。







【 増田紗織さん プロフィール 】



生年月日：1997年1月7日

出身：東京都

学歴：慶應義塾大学卒業

経歴：元 朝日放送テレビ アナウンサー









特技：英会話

趣味：ゴルフ、スイーツ、着物、茶道、映画鑑賞（年100本鑑賞）、ミュージカル鑑賞

資格：スイーツコンシェルジュ、きものコンサルタント





【担当：芸能情報ステーション】