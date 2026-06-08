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みんかぶと株探が集計する「人気テーマランキング」で「原子力発電」が１５位となっている。



経済産業省は５日、総合資源エネルギー調査会の原子力小委員会で、原子力発電所の建て替えに関して、４０年代までに約２～５基、５０年代までに約１１～１４基の目標案を示した。ＡＩの普及に伴うデータセンターの増設などで、電力需要が増加することなども考慮している。これを受け、原子力発電関連株への再評価機運が浮上している。



原発関連銘柄では、三菱重工業<7011.T>や日立製作所<6501.T>など大手メーカーや東京電力ホールディングス<9501.T>など電力株が注目される。また、日本製鋼所<5631.T>や木村化工機<6378.T>、岡野バルブ製造<6492.T>、日本ギア工業<6356.T>、ＴＶＥ<6466.T>なども活躍が期待される。



出所：MINKABU PRESS