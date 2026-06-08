WEST.が、2025年12月31日から2026年1月1日に京セラドーム大阪で開催したグループ初の単独カウントダウンライブ『WEST. SPECIAL LIVE「WESTA!」2025-2026』のLIVE Blu-ray&DVDを7月15日にリリースする。

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“WEST.×FESTA”をテーマに開催された本公演は、歌やダンスのほか、自由すぎるカラオケコーナーやカバーメドレーなど、WEST.ならではの魅力を凝縮したスペシャルライブとなった。

初回盤には、別公演のカラオケコーナーとMCのほか、別バージョンのカバーメドレーを収録。通常盤にはアンコールと最終公演のダブルアンコールにくわえ、本公演の舞台裏や制作過程にも迫る『DOCUMENTARY -ROAD TO WESTA!-』が収められる。

また、あわせて公開されたジャケット写真は、ライブの幕開けを飾った登場シーンを採用し、スペシャルライブの高揚感を象徴するビジュアルとなっている。

（文＝リアルサウンド編集部）