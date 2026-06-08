コスパ◎の厚揚げでガッツリおかず「厚揚げとなすのにんにくみそ炒め」
【画像で見る】厚揚げでかさ増し！「厚揚げとなすのにんにくみそ炒め」
物価が上昇しているこの頃、お財布に優しい厚揚げは食事作りに役立つ存在です！今回ご紹介するレシピは、少な目のお肉でも厚揚げのしっかりとした食べ応えで大満足できる炒め物です。にんにくの香りが漂い、ごはんにもよく合います。
■厚揚げとなすのにんにくみそ炒め
にんにくの香りが漂うガッツリ系おかず
【材料・2人分】
豚こま切れ肉...100g
なす...3個
■合わせ調味料
おろしにんにく...小さじ1/2
酒、みそ...各大さじ1
砂糖、しょうゆ...各小さじ2
塩 こしょう 酒 サラダ油
【作り方】
1．なすは1.5cm厚さの輪切りにし、水にさらす。厚揚げは1cm幅の一口大に切る。豚肉は大きければ一口大に切り、塩、こしょう各少々、酒小さじ1を順にもみ込む。
2．フライパンに油大さじ1/2を中火で熱して豚肉を炒め、色が変わったらいったん取り出す。
3．フライパンに油大さじ1/2を足して中火で熱し、なすの水けをきって入れ、約1分炒める。油がまわったらふたをし、しんなりしたら厚揚げ、2を加えてさっと炒める。合わせ調味料を加え、さっと炒め合わせる。
（レシピ考案／新谷友里江 1人分349kcal／塩分2.3g）
※この付録は、過去に雑誌『レタスクラブ』に掲載されたものに加筆、再構成しています。カロリー、塩分は掲載当時のものです。
＊ ＊ ＊
厚揚げの存在で、お肉の少なさを感じさせないガッツリ系の節約料理です。
撮影／高杉純 栄養計算／スタジオ食 編集協力／田子直美