北の大地・北海道を発信源に躍進を続ける7人組アイドルグループ「限りなく白く」が、初の全国流通盤シングル「青春の種」をリリースした。結成時の5人から現在の7人体制へ。大きな変化の波を乗り越え、今や歌唱面でグループを引っ張る存在となった二葉優莉愛。豪華な楽曲へのプレッシャー、大舞台への涙、さらに取材当日に引き起こした「痛恨のミス」までを、真っ直ぐな言葉で紡いでくれた。（「推し面」取材班）

「乃木坂46」なども手がける青葉紘季氏らによる強力な楽曲群は、グループの大きな武器だ。しかし同時に、超えなければならない壁でもある。「『曲はいいよね』と言われちゃうことも多いので、それに追いつけるようになりたいなって」

そんな悔しさを原動力に、歌唱面で周囲をけん引する。少しでも違うところがあれば自ら進んでメンバーに教え、指摘し合って一緒に練習を重ねる。名曲にふさわしい実力を身につけるための泥臭い闘いは、今も日々続いている。

現在の7人体制にたどり着くまでには、心の葛藤もあった。元々は5人から始まった歴史。「最初は『この5人じゃなきゃ』と思っていた気持ちもあった」。それでも、一緒に時間を過ごし、同じ地平を目指すうちに、頑なだった心の壁は自然と溶けていった。

「新しいことに挑戦していかなきゃいけないという葛藤や迷いがありましたけど、今の7人がとても大事だと思えるようになってきて。この仲間で良かったって心から思っています」。迷いを乗り越えたからこそ、グループへの愛着はどこまでも深い。

そんな熱い想いが結実した瞬間がある。この夏、彼女たちが追いかけ続けた大舞台「TOKYO IDOL FESTIVAL（TIF）」への出演が決定。その瞬間は涙が止まらなかったという。

「出演する方たちは素敵なグループばかりなので不安もあります。でも、たくさんの人の応援のおかげで立てたステージ。期待に応えたいです。あいさつとかもしっかりして、裏でも良い印象を持っていただけるように頑張ります」

しかし、ステージ上での凛とした覚悟とは裏腹に、一歩裏へ回れば愛おしいほどの等身大な素顔がのぞく。

「私たちのグループって、楽屋だと一番静かかもしれないです。仲が悪いわけじゃなくて、みんなフワッとしていて」。そんな空間で、最も声を響かせているのが二葉だ。

自他ともに認める「おしゃべり担当」。とはいえ、元々はステージ上で目立つことに自信が持てないタイプだったという。最近になって少しずつ苦手を克服し、新たな野望も芽生えてきた。「いずれはステージでもちゃんとしゃべれるようになって、ひっそりとボケ担当みたいなのを狙ってみたいなと思っています」。現在はテレビのない自宅で、YouTubeやXに流れてくるお笑い動画を見つめ、健気に勉強中だという。

そんな彼女の愛すべきキャラクターを象徴する出来事が、まさにこのインタビュー当日に起きた。数時間後にライブを控えながら、「衣装の一部（襟）を北海道に忘れる」という痛恨のミスを犯してしまったのだ。青ざめる本人を前に、メンバーたちは責めるどころか、その不器用さを愛おしむように温かくフォローに回る。これこそが、現在の7人が築き上げた優しさの空気感だろう。

「定期的に忘れ物をして落ち込んだりもするんですけど、そういうのもネタにして心を守りつつ頑張りたいです」。完璧ではない。だからこそ、そのやらかしすら笑顔の盾に変えて前を向く等身大の姿がファンの胸を打つ。

数々の失敗も、割り切れない葛藤も、すべてを大切な「青春の種」として抱き締めながら。仲間とともに、どこまでも真っ直ぐに憧れのステージへと駆け上がっていく。