ヒアルロン酸、シカなど美容成分をゼリータイプで摂取できるアンプルゼリーライン発売
K-インナービューティーブランド「FOODOLOGY(フードオロジー)」は、機能性スキンケア成分を手軽に摂取できるアンプルゼリーライン「Jeltiful(ジェルティフル)」を展開する。
機能性スキンケア成分をゼリータイプ「Jeltiful(ジェルティフル)」
韓国の美容市場では、肌に塗るだけでなく、食べる美容として取り入れるインナービューティーの需要が拡大しており、特定の成分に着目した製品カテゴリーへの関心が高まっている。
このような背景から誕生したJeltifulは、PDRNやグルタチオン、ヒアルロン酸、シカ、NMNといった美容市場で注目を集める成分を中心に配合。日常生活のなかで手軽に摂取しやすいゼリー形態で展開する。
機能性スキンケア成分をゼリータイプ「Jeltiful(ジェルティフル)」
韓国の美容市場では、肌に塗るだけでなく、食べる美容として取り入れるインナービューティーの需要が拡大しており、特定の成分に着目した製品カテゴリーへの関心が高まっている。
このような背景から誕生したJeltifulは、PDRNやグルタチオン、ヒアルロン酸、シカ、NMNといった美容市場で注目を集める成分を中心に配合。日常生活のなかで手軽に摂取しやすいゼリー形態で展開する。