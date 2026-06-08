６/２４（水）深夜２４時３０分～放送！前田公輝×宮内ひとみW主演「私があなたといる理由 特別編～グアムがくれた、あの日の続き～」放送決定！

２０２６年６月２４日（水）深夜２４時３０分～放送

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私があなたといる理由 特別編

～グアムがくれた、あの日の続き～

前田公輝×宮内ひとみW主演

「選択しなかった未来に馳せる想い」をテーマに過去との和解を描く

一夜限りのヒューマンドラマ放送決定！

テレ東では、6月24日(水)深夜24時30分～「私があなたといる理由 特別編～グアムがくれた、あの日の続き～」を放送することが決定しました。2025年7月期に放送した、グアムを訪れた3世代の男女が感じる「共存」そして「人生の価値観」をテーマにした新しい形のヒューマンドラマ「私があなたといる理由～グアムを訪れた３組の男女の１週間～」。その特別編となる本作は、前田公輝、宮内ひとみをW主演に迎え、開放的なグアムを舞台に、選択しなかった未来に馳せる想いをテーマに掲げ、30代男女の等身大の悩みや【過去との決別】そして【今ある幸せの再確認】を丁寧に描きます。切なくも心温まる、一夜限りのヒューマンドラマに是非ご注目ください！

フリーランスの編集者として働く花(宮内ひとみ)は、付き合って3年になる恋人がいるものの、同業ということもあり、会うと仕事の話ばかり。将来について話し合わないといけないと思う一方で、お互い仕事に満足していないのか、なかなか人生の一歩を踏み出せずにいた。そんな中、友人の結婚式に参列するため１人でグアムを訪れた花は、学生時代の恋人・海里(前田公輝)と10年ぶりに再会する。恋人時代の思い出話に花を咲かせながら、グアムという開放的な場所で、ふと「もし海里と別れていなかったら…」と“選択しなかった未来”を想像してしまう。海里と別れて後悔はしていないものの、周りと比べ、そして仕事に追われて余裕がない花に、海里が優しく投げかけた言葉とは？10年ぶりの再会という“あの日の続き”の果てに、花が気付く「今、目の前にある本当の幸せ」とは――。

都会の喧騒を離れた開放的なグアムの空の下、過去の選択の先にある今を受け止め、前を向いて歩き出す大人たちのリアルな選択の物語をぜひお楽しみください！

グアム在住でダイビングのインストラクターとして働く一児の父親・浦野海里役に、「HiGH&LOW」シリーズや連続テレビ小説「ちむどんどん」(NHK)などの話題作に出演し、昨年はドラマ「完全不倫-隠す美学、暴く覚悟-」(日本テレビ)、「おいしい離婚届けます」(中京テレビ)と2クール連続での主演を務めたほか、9月には映画「ホーム スイート ホーム」の公開や舞台「リア王 -King Lear-」の出演が控えるなど、引っ張りだこの前田公輝が決定！今回、テレ東ドラマ初主演となります！

そして、海里の元恋人で、友人の結婚式に参列するためグアムを訪れる上村花役に、映画「少年と犬」やドラマ「相続探偵」(日本テレビ)に出演するほか、昨年放送された韓国ドラマ「협상의기술(交渉の技術)」(JTBC)では流暢な韓国語を披露し話題を呼び、さらに6月12日に映画「おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?」の公開、そして今秋冬にはドラマ「アンダークラス」(NHK BS)が控える宮内ひとみが決定！

初共演となる実力派俳優の二人が繊細に紡ぎ出す、一夜限りの心温まる物語に是非ご注目ください！

さらに、本編最後にはある解禁が…!?お楽しみに！

≪出演者コメント／役紹介≫

■前田公輝／浦野海里(うらのかいり) 役

Ⓒ「私があなたといる理由2」製作委員会

あることがきっかけで東京からグアムに移り住み、現在はグアムでダイビングのインストラクターをしながら娘を育てる一児の父親。友人の結婚式でグアムを訪れた花と10年ぶりに再会し、観光案内をする。

コメント

この物語には今の自分に誇りを持てる、温かさと切なさが詰まっています。

誰もが一度は「あの時、違う道を選んでいたら」と過去を振り返ることがあるかと思いますが、今作はそれでも自分の歩んできた道は正しかったのだと背中を押してくれるような作品です。物語は、元恋人同士の10年ぶりの再会から始まります。すぐに当時の空気感を取り戻す2人ですが、それぞれに重ねた時間や大切にするものの違いから、次第にズレが生じていきます。後悔を抱えていたはずの関係性が、徐々に逆転していく展開も見どころです。

お互いが魅力的だからこそ深まる溝。10年の空白を埋めるたった1日の中で、2人はどんな決断を下すのか。抗えない恋心と抑えきれない想いが交錯する、絶妙な距離感をぜひ楽しんでいただけたら嬉しいです。

■宮内ひとみ／上村花(うえむらはな) 役

Ⓒ「私があなたといる理由2」製作委員会

フリーランスの編集者。3年付き合っているパートナーがいるが、友人の結婚式に参列するために訪れたグアムで元恋人の海里と再会し、 “幸せ”について考えるように。

コメント

台本を読んだ時、かつて恋人だった2人がグアムで10年ぶりに再会し、過去の思い出に浸りながらも、もうあの頃には戻れない“今”が描かれていて、とても切なく心に残りました。それでも、その時間や記憶は青春の大切な思い出として、きっと一生の宝物になるんだろうなと感じて、こんな思い出があったら素敵だなと思い、ぜひ花を演じたいと思いました。

グアムの美しい景色とともに描かれる、海里と花の物語を、ぜひ楽しみに観ていただけたら嬉しいです。

≪番組概要≫



【タイトル】「私があなたといる理由 特別編～グアムがくれた、あの日の続き～」

【放送日時】2026 年6月 24 日(水)深夜 24:30～25:30

【放送局】テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ 九州放送

▶Prime Video：https://www.amazon.co.jp/gp/video/storefront/

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【出演】前田公輝 宮内ひとみ

【脚本】山粼佐保子

【監督】 八木橋ゆり

【プロデューサー】松本拓(テレビ東京) 澤田賢一(ワンダーヴィレッジ) 山村淳史(T-REX FILM) 野口征吾(ワン ダーヴィレッジ)

【制作】テレビ東京 / ワンダーヴィレッジ

【特別協力】グアム政府観光局

【製作著作】「私があなたといる理由 2」製作委員会

【公式 HP】https://www.tv-tokyo.co.jp/guamsp/

【公式 X】@tx_guamproject https://x.com/tx_guamproject

【公式 Instagram】 @tx_guamproject https://www.instagram.com/tx_guamproject

【公式TikTok】@tx_guamproject https://www.tiktok.com/@tx_guamproject