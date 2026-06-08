Nakamura Hakが6月10日(水)にリリースする1st CDシングル「ただ美しい呪い」のクロスフェード映像（全曲試聴映像）を公開した。

CDにはアニメ「とんがり帽子のアトリエ」のエンディングテーマ「ただ美しい呪い」「夜に浮かぶ」「光り」に加え、各曲のアニメバージョンも収録された計6トラック入り。このうち「光り」と3曲のアニメバージョンはデジタル配信されていないため、初のリリースとなる。





ジャケットにもなっているキービジュアルを手掛けたのは、同アニメの原作漫画「とんがり帽子のアトリエ」の作者、白浜鴎。3曲それぞれが持つ世界観をモチーフに、異なる印象を放つ主人公『ココ』の姿が3体描かれたモノクローム作品となっている。

中央に登場するのは「ただ美しい呪い」で歌われる “業” を写実したような『真っ白な空間に真っ黒な何かを落としながらも鋭く先を見据えるココ』。続いて左側に「夜に浮かぶ」をモチーフにした『透明なココ（あるいはその幻）』が空を舞う姿が浮かび上がり、最後は右側に「光り」のリリックに寄り添うように『絶望の寸前で何とか希望を描こうとするココ』が現れる。

なお、Nakamura Hakは、今週末の6月13日(土) 24時から、2回目となるオンラインライブの開催を発表。ライブでは初披露となる「光り」を含め、「とんがり帽子のアトリエ」のテーマソングを演奏することを予告している。

「音楽と歌声が（表現できること・表現したいことの）すべて」という理由から、素顔も素性も明かさず、インタビューも受けないという徹底した “歌唱以外は無言” のスタンスを貫く彼女だけに、ライブへの期待が高まっている。先日、東京都内の高層ビル46階から生配信された衝撃の初オンラインライブのアーカイヴ映像は、現在、Nakamura HakのYouTubeチャンネルで公開中。

◾️1st Single CD「ただ美しい呪い」

2026年6月10日(水)リリース

CTCM-65137 / \1,320(税込)

EC：https://maximum10.lnk.to/NakamuraHak_001

全曲試聴映像：https://youtu.be/KFxDFvnJ2ew 〈収録内容〉

1.ただ美しい呪い / TVアニメ「とんがり帽子のアトリエ」エンディングテーマ

2.夜に浮かぶ / TVアニメ「とんがり帽子のアトリエ」第３・５話 エンディングテーマ

3.光り / TVアニメ「とんがり帽子のアトリエ」第８話 エンディングテーマ

4.ただ美しい呪い - Anime ver.

5.夜に浮かぶ - Anime ver.

6.光り - Anime ver. 〈先行デジタル配信〉

Debut Digital SG「ただ美しい呪い」配信中

Streaming/DL：https://maximum10.lnk.to/nakamurahak_str_tadautsukushiinoroi

Music Video（Anime ver.）：https://youtu.be/OXeF_qXb3do 2nd Digital SG「夜に浮かぶ」配信中

Streaming/DL：https://maximum10.lnk.to/nakamurahak_str_yoruniukabu

Music Video（Anime ver.）：https://youtu.be/ppq5i9HAHfE 「光り」Music Video 公開中（サブスク含めデジタル音楽配信はしておりません）

Music Video（Anime ver.）：https://youtu.be/K-a399qldGI

◾️＜2nd Online-Live「境界」＞

2026年6月13日（土）24:00 配信スタート

※ 無料オンラインLIVE / YouTubeにて

配信リンク：https://youtube.com/live/Gxi5V7KdTMo 1st Online-Liveのアーカイヴ映像を無料公開中

https://youtu.be/as5e9wWVsNM

◾️＜Plugless（Out-store）Live Tour「異端」＞

2026年9月13日(日)【東京/下北沢】DY CUBE

2026年10月18日(日)【京都】音まかす

2026年10月25日(日)【愛知/名古屋】RAD mini

2026年11月1日(日)【北海道/札幌】Space Art Studio

2026年11月8日(日)【新潟】WOODY

2026年11月15日(日)【宮城/仙台】BARTAKE

2026年11月29日(日)【大阪】雲州堂

2026年12月13日(日)【岡山】表町シェルター

2026年12月20日(日)【香川/高松】RUFFHOUSE

2027年1月17日(日)【福岡】public space 四次元

2027年1月24日(日)【島根/松江】MUSIC BAR Birthday

2027年1月31日(日)【東京/下北沢】WAVER 全公演 17:30 開場 / 18:00 開演

CD「白は夢」の購入者は無料入場できるアウトストア・ライブ

※ 各会場、定員に達し次第〆切 / 先着申し込み順

※ 申込方法などの詳細は、CDの封入チラシに記載