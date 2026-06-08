◆報知新聞社後援 第７５回全日本大学野球選手権記念大会▽１回戦 天理大３―２共栄大（８日・東京ドーム）

天理大（阪神大学）が、共栄大（東京新大学）を下し２回戦に進出した。

８回の攻撃では、今大会から導入されたビデオ検証が初めて行われた。２死から４番・反橋拓哉外野手（２年＝おかやま山陽）が放った打球を、共栄大の堀快翔左翼手（４年＝青藍泰斗）がスライディングキャッチ。このアウト判定に対し、天理大・三幣寛志監督がビデオ判定を申し入れたが、検証の結果判定は変わらずアウトのままとなった。試合後、三幣監督は「ランナーコーチが『ワンバウンドではないか』と言っていたので、せっかくだからやりました」と説明した。

全日本大学野球連盟は５月上旬に第７５回全日本大学野球選手権でビデオ検証を導入することを発表。大学野球界では、東京六大学野球連盟が昨春のリーグ戦から学生野球で初となるビデオ検証を導入。高校野球では４月下旬に日本高野連が理事会を行い、今夏に行われる第１０８回全国高校野球選手権大会（８月５〜２２日・甲子園）からビデオ検証を導入することを決定済みで高校、大学ともに全国大会でビデオ検証が導入された。