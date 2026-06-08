◆報知新聞社後援 第７５回全日本大学野球選手権記念大会▽１回戦 中部学院大１―０近大工学部（８日・神宮）

２年ぶり５度目の出場となる中部学院大（東海地区大学）が近大工学部（広島六大学）との開幕カードに勝利し、初戦突破した。

小雨が降り注ぐ中、来秋ドラフト候補の最速１５２キロを誇るエース右腕・吉倉遼輔（３年＝不二越工）が６回２安打無失点、７三振を奪う１２１球と力投した。

「打線が立ち上がりに点を取ってくれて、ありがたかった。０に抑えて勝てたのは大きかった。次につながります。でも３者凡退のイニングが少なかったのは、反省点です」

この日の最速は１４８キロ。「球速以上に速く見えるのが持ち味。伸びるので、真っすぐがいいときはフライアウトが多いんです」。１８のアウトのうち、７つをフライで仕留めた。

富山・不二越工では最後の夏、背番号９をつけた「１番・右翼」の切り込み隊長。しかし直球の球速は１４６キロを計測するなど、速球派の片りんを見せていた。「真っすぐの質がいいと言われ、大学では投手１本で行こうと」。スライダーに磨きをかけ、カーブ、チェンジアップ、スプリットも習得。東海地区を代表する投手に急成長した。

その要因に間宮大貴監督（３７）は「彼の人間性、性格です。学業も優秀で、本当に模範生」と明かす。現在はゼミでスポーツバイオメカニクスについて学び、投球動作を研究していくという。

来年はドラフト候補としても注目されるが「プロを目標にしているので、プロ１本でやっています」と剛腕。全国デビューを白星で飾り「目標にしていた大会。投球内容に納得はしていないが、ゼロに抑えられたので、自信を持って今後やっていきたい」と瞳を輝かせた。（加藤 弘士）