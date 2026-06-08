乃木坂46が、7月22日(水)に発売されるニューシングル「是非に及ばず」の新ビジュアルを公開した。

42枚目のシングルとなる「是非に及ばず」。選抜メンバー18名による最新ビジュアルは今作表題曲センターを務める5期生・一ノ瀬美空が中心に立ち、フォーメーションのフロントを務める4期生・賀喜遥香と6期生・瀬戸口心月が一ノ瀬の前に並ぶ、乃木坂46の夏を感じさせるような華やかさと可憐さを兼ね揃えたビジュアルとなっている。

乃木坂46は東京ドーム3days公演を駆け抜け、6月13日からは＜真夏の全国ツアー2026＞を開催予定だ。夏を彩る最新シングルがどのような楽曲になるか、続報を楽しみにしていただきたい。

■42ndシングル「是非に及ばず」

2026年7月22日(水)発売

CD予約 http://nogizaka46.lnk.to/20260722_42ndSingle_CD 【Blu-ray付き・初回仕様限定盤】

初回仕様限定盤TYPE-A / SRCL-13790〜13791 / 2,000(tax in)

初回仕様限定盤TYPE-B / SRCL-13792〜13793 / 2,000(tax in)

初回仕様限定盤TYPE-C / SRCL-13794〜13795 / 2,000(tax in)

初回仕様限定盤TYPE-D / SRCL-13796〜13797 / 2,000(tax in) ★初回仕様限定盤・封入特典★

応募特典シリアルナンバー封入

メンバー生写真1枚封入（各TYPE別32種より1枚ランダム封入） 【CDのみ】

通常盤 / SRCL-13798 / 1,200(tax in) 【収録曲】

「是非に及ばず」他収録予定

■＜真夏の全国ツアー2026＞

6月13日（土）・14日（日）福井県・サンドーム福井

6月24日（水）・25日（木）神奈川県・横浜アリーナ

7月4日（土）・5日（日）北海道・真駒内セキスイハイムアイスアリーナ

7月11日（土）・12日（日）広島県・広島グリーンアリーナ

7月15日（水）・16日(木) 大阪府・大阪城ホール

7月25日（土）・26日（日）宮城県・セキスイハイムスーパーアリーナ

8月8日（土）・9日（日）福岡県・マリンメッセ福岡A館

8月20日（木）・21日（金）・22日（土）・23日（日）東京都・明治神宮野球場