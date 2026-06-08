俳優の高橋光臣が5日、自身のインスタグラムを更新し、ミュージシャンでタレントのDAIGO、女優の北川景子夫妻とともに東京ディズニーシーを訪れたことを明かした。



【写真】北川景子は落ち着いたファッション…でも隣の人はガッツリはしゃいでる！

《Me and ディズニーシー》と題して北川との2ショット、DAIGOとの2ショットを掲載。「先日、DAIGOさん家族とディズニーシーに行ってきました。」と報告した。



「子供達は初めてのディズニーシーで終始ハイテンションで楽しんでくれていました。」と画像にはないが、子供達と一緒だったことも伝えた。「とにかく子供達の世話は大変なんだけど、今この瞬間が幸せな時間なんだと感じます」と充実の思いもつづった。



「毎回バタバタで写真を撮り忘れるのですが今回も結局、景子さんと撮ったのはこの1枚だけでした」と掲載したものが唯一の北川との2ショットだったことも告白。北川は特に変装などはしておらず、黒で統一した落ち着いたファッション。これに対して、高橋はミッキー型のサングラスをかけ、ハットにはミニーちゃんリボン、手にはミッキーのアイスを持っており、しっかりはしゃいでる。



2枚目の画像はタワー・オブ・テラーをバックにしたDAIGOとの2ショット。「お兄とタワー・オブ・テラー乗った雰囲気出してますが乗ってません。」と注釈を付けた。DAIGOもミッキーの耳カチューシャとミニーちゃんのサングラスを着け「うぃっしゅ」ポーズ。高橋と同様にはしゃいでいる様子だった。高橋は「あっ私はブラックラムズ東京ポーズです」とジャパンラグビーリーグワンの「リコーブラックラムズ東京」リスペクトであることも付け加えていた。



フォロワーからは「本当に仲の良いご家族同士ですね！」「絶対身バレしてそうだけど、本当に素敵すぎー」「素でこの美しさとかっこよさ」「ボウケンジャー、セーラームーン、ウルトラマンでディズニーとか何てロマンチックですか。」と賛辞が寄せられた。同じ日にディズニーシーを訪れて、同じ待機列に並んでいたというファンは「ディズニーということよりもお会いできたことの方が夢の国でした」と感激していた。



（よろず～ニュース編集部）