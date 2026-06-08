タレントの夏本あさみが6日、自身のインスタグラムを更新。ゴージャスな店内で撮影したショットをアップし、反響を呼んでいる。



【写真】故ダイアナ妃も過ごした優雅なひととき エレガントなコーデが映える

ビッグベンを背にした写真など5月から英国での姿を公開している夏本。ミュージカルを堪能したことやバッキンガム宮殿で「たまたまチャールズ国王がいらっしゃる時に遭遇」と投稿するなど、欧州旅行の様子を披露している。5月29日には「ロンドン最古のレストラン」で、ノースリーブにジャケットを片側だけ羽織ったヒザ上スカート丈のコーデも見せていた。



この日は「ダイアナ妃が通ったカフェロイヤル。 アフタヌーンティー」と一見しただけで分かる優雅な雰囲気のショットをアップ。ゴールドに輝く装飾、テーブルにグラスやカップが置かれた店内は洗練されている。夏本がまとったデコルテがあらわになったノースリーブのドレスは大胆すぎるスリットが施され、階段でのショットも実にエレガントだ。



英国王室の伝統と気品を感じさせる由緒ある空間に、ファンからは「天井と壁の装飾が素敵、美しいですね」と感嘆の声も。また、夏本のゴージャスな出で立ちに「圧巻の美しさですね」「お店の雰囲気に負けてないね！」「ビューティフル」「本当に綺麗で絵になる美しさ」と多くの称賛が寄せられていた。



夏本は1993年生まれ、京都府出身。“令和のハイレグクイーン”の愛称でグラビアでも活躍。2023年には写真集「ラストシーン」(KADOKAWA)を発売している。24年9月に結婚を伝え、25年7月に「無事に女の子を出産しました」と第1子誕生を報告。また、MAX61キロから「産んでから戻すのに1年かかりました」と写真つきで、産後20キロのダイエットに成功したことも明かしている。



（よろず～ニュース編集部）