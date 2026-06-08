8日（月）北海道や奄美で警報級大雨のおそれ。梅雨入りした関東でも夜は再び雨に。

＜8日（月）の天気＞

梅雨前線は沖縄〜奄美に停滞し、九州南部にも湿った空気が流れ込んでいます。一方、日本海から低気圧や前線が近づいています。低気圧は夜にかけて北海道に接近、前線が本州付近を通過する見込みです。

午後は北海道や奄美では雷を伴った激しい雨が降り、大雨になるでしょう。特に北海道太平洋側西部では翌朝までの24時間に200ミリの雨が予想され、風も強まって荒れた天気になる見込みです。

そのほかも西日本や日本海側から雨のエリアが広がりそうです。前日に大雨となった九州や四国でも再び雨脚が強まるでしょう。また、前日に梅雨入りした東海や関東では雨のやんでいるところが多いですが、東海は夕方以降、関東でも夜は再び雨が降り出す見込みです。

＜予想最高気温（前日差）＞

北日本はヒンヤリ、西日本はムシムシとするでしょう。

札幌 16℃（-3）

仙台 20℃（＋3）

新潟 24℃（±0）

東京 24℃（＋3）

名古屋 28℃（＋7）

大阪 26℃（＋3）

鳥取 28℃（＋3）

高知 27℃（＋4）

福岡 24℃（-5）

＜週間予報＞

■西日本・沖縄

9日（火）は雨のやむところが多いですが、九州南部は雨が残る見込みです。10日（水）〜13日（土）は梅雨の中休みで晴れ間がありそうです。各地で30℃近くまで気温が上がり、蒸し暑くなるでしょう。沖縄では今週は梅雨末期の大雨に警戒が必要です。

■北日本・東日本北海道は10日（水）にかけて雨が降りやすく、気温の低い状態が続く見込みです。そのほかは9日（火）の朝までには雨のやむところが多いでしょう。梅雨前線が南下するため、12日（金）にかけて日本海側を中心に日差しが届き、13日（土）は太平洋側でも貴重な晴れ間がありそうです。14日（日）以降は再び梅雨前線が北上して、雨のところが多くなる見込みです。