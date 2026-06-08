1日、東京都は港区南麻布5丁目にある図書館「都立中央図書館」を、渋谷区神宮前5丁目にあった施設「こどもの城」（2015年2月閉館）に移転する計画を発表した。

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都立中央図書館は東京都が運営する公共図書館で、1973年（昭和48年）に港区の有栖川宮記念公園内に建てられた。同図書館は国内最大級の蔵書規模があり、平日は21時まで開館している、ということもあり、館内には学生のほかにも仕事帰りのサラリーマンなどさまざまな利用者から愛されている図書館でもあった。

だが、報道によると都立中央図書館に関しては開館からすでに50年以上が経過。老朽化が進んでおり、同園内での建て替えは難しいこともあり移転計画が進んでいたという。

都立中央図書館（筆者撮影）

一方で移転先となる予定の「こどもの城」は渋谷の青山通り沿いにあった児童施設で、室内アスレチック、体育室、音楽ロビーのほか青山劇場や青山円形劇場などの劇場が併設された大型施設であった。

だが、2015年（平成27年）の閉館後、同施設は広尾病院の移転や劇場の再開などさまざまな計画が建てられたが頓挫しており、10年以上も放置の状態が続いていた。

そんななか、「都立中央図書館の移転」という、かなり具体的な活用法が出てきたことは、都にとっても一安心だったのではないだろうか。

なお、都立中央図書館は前出の通り、国内最大級の蔵書規模および夜遅くまでの開館という利点はありつつもアクセス面の悪さが取り沙汰されることもあった。

都立中央図書館の最寄り駅は東京メトロの広尾駅ないしは麻布十番駅となるのだが、広尾駅からは南部坂、麻布十番駅からは仙台坂という傾斜の急な高い坂道を登る必要があり、アクセス面に関しては、あまり恵まれていなかった。

その一方で、こどもの城の跡地は、渋谷駅から平坦な道を歩いて10～15分と交通面に関してはかなり恵まれている。

そのため図書館の利用者の間では「あの坂道を登る必要が無くなるのか」「渋谷に移動すればもっと使いやすくなりそう」といった声も相次いでいるようで、今回の移転計画に関しては、都内の図書館ユーザーからも応援の声が多いようだ。