MEGUMI、恋愛めぐる今後の“占い結果”に思わず「あららら…」 みちょぱも動揺隠せず「気まず…なんか。え？」
俳優・タレント・実業家として活躍するMEGUMI（44）が、7日深夜放送のフジテレビ系バラエティー『突然ですが占ってもいいですか？』（毎週日曜 深1：00〜深1：30）に出演。占い師・星ひとみ氏による恋愛運に関する指摘に、思わず声を漏らした。
【写真】「すごー！！」“大物スター”＆MEGUMI、3ショット
この日、MEGUMIは、芸人・俳優として活躍する馬場園梓とともにゲスト出演。恋愛運については、2027年に大きく運気が上がることを告げられたが、星氏は続けて「今まで出会った人はとりあえず置いておいて…」とサラッと指摘。これにはMEGUMIも「あららら…」と声を漏らした。
星氏はまた「2026年11月から27年くらいに出てくる人がめちゃくちゃいい」とし「MEGUMIさんのすべてをかなえられる。理想とか状態が高まる」とも伝えた。
この占い結果をスタジオを見守っていたみちょぱも「気まず…なんか。え？」と動揺した表情を浮かべていた。
【写真】「すごー！！」“大物スター”＆MEGUMI、3ショット
この日、MEGUMIは、芸人・俳優として活躍する馬場園梓とともにゲスト出演。恋愛運については、2027年に大きく運気が上がることを告げられたが、星氏は続けて「今まで出会った人はとりあえず置いておいて…」とサラッと指摘。これにはMEGUMIも「あららら…」と声を漏らした。
星氏はまた「2026年11月から27年くらいに出てくる人がめちゃくちゃいい」とし「MEGUMIさんのすべてをかなえられる。理想とか状態が高まる」とも伝えた。
この占い結果をスタジオを見守っていたみちょぱも「気まず…なんか。え？」と動揺した表情を浮かべていた。