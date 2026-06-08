フリーアナウンサーの川田裕美（42）が8日、TBSラジオ「パンサー向井の＃ふらっと」（月〜木曜前8・30）に生出演。共演者との関係を語った。

この日は隔週の月曜パートナー佐藤栞里（35）の“友達”としてスタジオに登場。まるで女子会のような盛り上がりを見せた。

2人の関係は7、8年前の番組共演から始まったといい、佐藤は「大所帯番組で私がポツンと1人でいた時、誰ともしゃべれない状態だった時に、話しかけてくださったのがきっかけ」。「なんていい人なんだ〜！」と、当時の救世主・川田の印象を振り返ると、川田は「いやいやいや、ほんと寂しそうにしてたら心配になったんです！」と大笑い。

そこから川田と友達になりたいと願っていた佐藤。出演していた番組の“友達づくり”企画の力を借りて川田に接近したといい「日テレの地下の駐車場でお声がけできるタイミングがあって、待ち伏せして“す、すみませ〜ん”って声かけて」と振り返った。

川田は「友達ってこの業界にいなくって。栞里ちゃんに番組を通じてだけど、声かけてもらったのが凄くうれしくて、すぐ2人でプライベートでご飯に行く約束をして」。「そこから結婚する前に、私の彼氏に最初に会ったのが栞里ちゃん。そこから結婚し子供生まれっていうのをプライベートで全部見てくれていて。こんなに仲良くなれると思ってなかった」と、仲良しぶりを明かした。