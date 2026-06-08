グランピングも温泉も遊びも。伊豆赤沢で見つける“私らしい”週末旅

静岡県伊東市に誕生した「プレジャーリゾート 伊豆赤沢温泉」で、グランピング・温泉・アミューズメントを1泊2日で満喫。広大な敷地の中で、自然を感じるグランピング、思いきり体を動かせるアクティビティ、絶景温泉、海洋深層水スパまで楽しめるのが魅力。今回は、1泊2日の滞在レポートとともに、シチュエーションに合わせた大人の旅行コーデもご紹介します。

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温泉・グランピング・アミューズメントが一体に！自由に欲張るリゾート体験

静岡県伊東市赤沢に、2026年4月27日「プレジャーリゾート 伊豆赤沢温泉」がグランドオープン。これまで温泉リゾートとして親しまれてきたエリアに、関東エリア最大級のグランピング施設「GRAX EARTH FIELD」と、伊豆エリア最大級の全天候型アミューズメント施設「PLEASURE ARENA」が新たに登場しました。

「プレジャーリゾート 伊豆赤沢温泉」は、約25万屬鯆兇┐觜大な敷地に、宿泊施設、絶景露天風呂、海洋深層水スパ、アミューズメント施設などが点在する統合型リゾート。目的や過ごし方に合わせて選べる、個性豊かな4つのエリアに分かれていて、自然と一体になるグランピングエリア「GRAX AREA」、プレジャーアリーナを中心とした遊びの「LEISURE AREA」、海洋深層水スパやサウナで整う「DEEP SEA AREA」、絶景露天風呂と美食を楽しむ「ONSEN AREA」があります。温泉で静かに癒されるだけでなく、アウトドア、遊び、食、ウェルネスまで楽しめるので、友達同士で、パートナーと、子どもと一緒になど、いろんなシチュエーションに応じたリゾート体験ができるスポットです。

「GRAX EARTH FIELD」で自然に包まれる大人のグランピングステイ

今回の体験のメインは、新しく誕生したグランピング施設「GRAX EARTH FIELD」。京都・るり渓で人気のグランピングブランド「GRAX」が伊豆へ進出した施設で、自然の地形を活かしたフィールドに、全32サイトのドームテントを完備。広々としたサイトにはベッド、リビングスペース、お化粧室、洗面所、シャワーブース、BBQを楽しめるダイニングスペースが備わっています。

「GRAX EARTH FIELD」での食事は、伊豆の食材を贅沢に楽しむ本格BBQ。料理人が仕込んだ本格的な料理を室内BBQコンロで仕上げるスタイル。グリル料理に加え、伊豆の海鮮や地元食材を用いた一品料理も取り揃え、本格的な味わいをお楽しめます。冷暖房が完備された全天候型ダイニングスペースで焼くことができるので、寒い季節でも虫が多い季節でも快適に楽しめるのが女性に嬉しいポイント。

朝食は、しっとり仕上げたフレンチトーストを自分で焼き上げるスタイル。心地よい余韻の中で自分の好きなタイミングでゆったりとした朝のひとときを満喫できます。

outfit｜汚れを気にせず過ごせるリラックスデニムコーデ

グランピングでは動きやすさと写真映えの両方を意識。ブラックのトップスとデニムのセットアップでカジュアルにまとめつつ、キャップを合わせてアウトドア感をプラス。足元までダークトーンでまとめることで、芝生や砂利道でも汚れが目立ちにくく、自然の中でも気負わず過ごせます。日差し対策や夕方以降の気温差にも対応しやすいのがポイント。

GRAX宿泊者限定の大人空間

サイトの隣接地には、GRAXに宿泊した方のみが使用できる2つの専用スペースも新設されています。遊びの場として、またゆっくり過ごす憩いの場としても気の赴くまま利用できるスポットです。

GRAX LOUNGE（グラックスラウンジ）

宿泊者専用のこのラウンジでは、ビリヤード、卓球、エアホッケーなどの娯楽コンテンツに加えて2,300冊の漫画や卓上ゲームなどが揃っています。フリーフローでのドリンクを片手に、リラックスしながら過ごすハンモックルームも。大人も子どもも各々が自由に贅沢な時間を過ごせます。

GRAX CENTER（グラックスセンター）

チェックインのお手続きやおつまみ・軽食販売などを行うGRAX CENTERでは、昼はコーヒー、夜はしっとりした空間でのフリーフローを楽しむことができます。広々とした空間でちょっと仕事をしたい時にもピッタリ。

outfit｜急なミーティングにも対応できるヘルシーニットセットアップ

ラウンジでゆっくり過ごす時間には、アウトドア感を少し抑えたきれいめコーデにチェンジ。ベージュのワントーンでまとめると、リゾートの洗練された空間にも自然になじみます。ニットセットアップは、ラフすぎず上品に見えるので、PC作業やカフェタイムなどきちんと感は叶えつつリラックスしたいときにぴったり。

温泉・スパ・ラウンジまで。滞在中に楽しめる施設が豊富

プレジャーリゾート 伊豆赤沢温泉には、新施設以外にも、日帰り温泉館、赤沢スパ、DEEP SEA LOUNGE、赤沢ボウルなど多彩な施設があり、GRAX EARTH FIELD宿泊特典として無料で利用できるスポットもたくさんあります。

赤沢スパ

2025年11月リニューアルされた水深800mから汲み上げた海洋深層水100％の温水プールや、新設のサウナエリアなどが揃うウェルネス施設。大自然の力で身体の内側から整えます。温水の大きなジャクジーやバレルサウナ、ミストサウナ、岩盤浴などありとあらゆる整いスポットが用意されていて、サウナが苦手な人も、岩盤浴ではもの足りない人もそれぞれが好きな強度で整うことができるのが嬉しい。

赤沢日帰り温泉館

こちらは2025年12月リニューアルされた施設。空と海が一体となる絶景大露天風呂に加え、「海のねころびラウンジ」や温暖浴、タイ式マッサージが新設され大幅リニューアル。湯上がりにはレストランで新鮮な海鮮丼を味わうなど、絶景・美食・癒しのすべてがパワーアップした、至福の日帰り温泉リゾートです。

PLEASURE ARENA

今回のグランドオープンで注目したいもう1つの新施設が「PLEASURE ARENA」。子どもから大人まで、天候を気にせず遊べる伊豆エリア最大級の大型屋内アミューズメント施設で、迫力満点のエアアスレチックス、チューブスライダー、トランポリン、空中ネット遊具、キッズスペースなどがそろっています。

赤沢ボウル

開放的な空間に20レーンを備えたボウリング場。1ゲームと靴の貸出代が無料になります。

outfit｜伊豆の自然に映えるオールホワイトコーデで爽やかに

リゾートらしい抜け感を意識して白を主役に。緑の中での写真映えも抜群。ゆったりしたシルエットのオールインワンなら、朝食後のリラックスタイムにもハマるし、アクティブに動くこともできる上、温泉での着脱も楽々。とにかくプレジャーリゾート 伊豆赤沢温泉のいろんな施設を遊び尽くしたい時にぴったりです。

"癒し"も"遊び"も欲張れる、新しい伊豆旅へ

グランピング、アミューズメント、温泉、スパ、ラウンジと、1つのリゾートの中でさまざまな楽しみ方ができる「プレジャーリゾート 伊豆赤沢温泉」。過ごし方をひとつに絞らず、その時の気分に合わせて自由に楽しめるのが、このリゾートの魅力。1泊2日では物足りない！となること間違いなしなので、次は温泉をメインに、次はアクティビティメインにするなど、目的を変えて再訪したくなる施設になっています。伊豆高原駅から無料シャトルバスもあるので、公共交通機関でのアクセスも簡単。自然の中で深呼吸したり、思いきり体を動かしたり、温泉でゆっくり癒されたり。それぞれの好みの過ごし方を見つけてみてください。