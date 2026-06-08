100均で見つけて2度見した！専門店だと500円するよ…？クオリティがハンパない手芸グッズ

ダイソーでクオリティの高いワッペンを見つけて思わず2度見！ゆる可愛いしろくまデザインのワッペンなのですが、ボアのようなふわっとした質感の素材が使われていて、たまりません♡シールタイプなので、アイロンを使えない物にも貼れて便利。手芸屋さんだと400〜500円することも少なくないのでお得ですよ！

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商品情報

商品名：ワッペン（ふわふわ、しろくま、ぱんだ）

価格：￥110（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480733562

ふわふわ素材に癒される〜♡ダイソーで見つけたクオリティの高いワッペン

ダイソーの手芸グッズ売り場をパトロールしていたら、可愛すぎるワッペン『ワッペン（ふわふわ、しろくま、ぱんだ）』を発見しました！

魚をくわえたしろくまがモチーフの、ゆる可愛いワッペン。ポップなデザインではなく、のんびり過ごす様子が伝わってくる自然の姿で、大人も使いやすいです。

ボアのような感じの、ふわっとした質感も癒されポイント。所々に刺繍も施されており、クオリティが高いです！

シールタイプなので、ノートや瓶、缶など、布以外のいろいろな物に貼って楽しめます！アイロンを使用できないアイテムにも貼れるのが嬉しいですね。

ワッペンの裏側の剥離シートをはがし、接着したいところに置きます。

アイロンをドライ・中温（150℃）に保ち、あて布をして、表と裏からそれぞれ40秒間両手で力を加え、接着します。

完全に冷えるまでワッペンに触れないのが成功のコツだそう。接着しにくい場合は作業を繰り返します。

つけるだけで簡単に可愛くアレンジできる！持ち物の目印にも◎

今回はシンプルで味気ないと思っていたタオルにつけてみましたが、一気に可愛くなりました！工程通りにつけましたが、ピタッとしっかりくっついてくれました。

家族との使い分けや、自分用のタオルの目印に最適。100均のワッペンとは思えない凝ったデザインで、まるでブランド品のようなアイテムに変身します！

ダイソーの商品なら200円するかな…と思いきや、価格は110円（税込）とお手頃！手芸店で購入すると、400〜500円することも少なくないため、お得な商品だと思います。

ちなみにパンダバージョンもあるので、セットで揃えるとより可愛いですよ♡

今回は、ダイソーの『ワッペン（ふわふわ、しろくま、ぱんだ）』をご紹介しました。

手持ちのアイテムのワンポイントに、簡単にアレンジできておすすめです！気になる方はぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年5月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。