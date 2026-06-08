ついに出た！「持ち運びは圧倒的にこっち！」旅行にも持っていきたい100均便利グッズ

ドライヤーのたびにブラシを使うけれど、洗面台まわりで場所を取ったり、旅行やジムへ持っていくには少しかさばったりするのが悩み。今回は、そんな場面でも使いやすいダイソーグッズをご紹介します。自宅用としてはもちろん、外出先でもサッと使えるコンパクトなヘアケアグッズを探している人におすすめです。

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商品情報

商品名：乾きやすいブローブラシ（花型）

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：81.5mm×86mm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480708652

柄なしだからコンパクト！持ち運びに便利なサイズ感！ダイソーの『乾きやすいブローブラシ（花型）』

ダイソーの人気アイテム「乾きやすいブローブラシ」シリーズ、皆さんは使ったことがありますか？

ブラシ部分に大きめの隙間があり、ドライヤーの風が通りやすい作りで、乾かす時間を少しでも短くしたいときに便利なアイテムです。

とても便利なのですが、持ち運ぶとなると意外とかさばるのが気になっていたんです。荷物をコンパクトにまとめたいときは少し悩みでした。

そんな「乾きやすいブローブラシ」に、待望の柄なしタイプが登場していました！形は花のような丸みのあるデザイン。なだらかなカーブが付いていて、柄がなくても手になじみやすい形状です。

価格は110円（税込）。筆者が購入した店舗では、ヘアケアグッズ売り場に置かれていました。

やわらかピンで優しい使い心地！お手入れもしやすい！

ピンはやわらかめで、頭皮に当たったときの感触もやさしい感じがします。ブラッシング中に強い刺激を感じにくいので、濡れた髪を整えるときも使いやすいですよ。

一般的なブラシはピンの根元にホコリや髪の毛が入り込むことがありますが、こちらは隙間が少ない作り。掃除のたびに細かいゴミをかき出す手間が減ります。

ヘアブラシは毎日使うものだからこそ、お手入れしやすいのは嬉しいポイントです。

慣れると快適！旅行やジムにも持っていきやすい！

使い始めは少し持ちにくさを感じました。柄がないため、ドライヤーを何となく当てると手で風を遮ってしまい、髪まで風が届きにくいような気がしました。

ただ、ブラシにはカーブが付いているので、手のひらと本体がぴったり密着するようなことはありません。

その隙間のおかげで空気が流れやすく、頭皮に向けてドライヤーを当てながら動かすと乾かしやすく感じました。

使い続けるうちに最初の違和感も徐々になくなり、普段通り使えるようになりました。

そして何より魅力なのが、このコンパクトさ。旅行やジムへ持っていくときもかさばりにくく、洗面台まわりの収納にも収まり良好。乾いた髪にも濡れた髪にも使えるのがお気に入りです。

今回は、ダイソーの『乾きやすいブローブラシ（花型）』をご紹介しました。髪の毛の間まで風が届きやすく、ブロー時間を時短できる優れものです。

ヘアブラシの持ち運びやすさを重視したい人は、ぜひチェックしてみてください。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年6月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。