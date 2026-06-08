100円って腰抜かした！プチプラ店でも600円以上するのに…SNSでバズった完成品

SNSで話題になった『モールフラワー』の完成品が、なんとセリアで100円で販売されていました！他のプチプラ雑貨店では600円以上の値段で販売されていたので、正直このコスパの高さには驚きました。細かい部分まで凝っていて、100均の商品とは思えないクオリティの高さ！空間がパッと明るくなっておすすめです♡

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：モールフラワー キャンディー、モールフラワー ホイップ

価格：各￥110（税込）

サイズ（約）：全長18cm

販売ショップ：セリア

JANコード：4944371439907、4944371439884

他店だと高価な『モールフラワー』の完成品がセリアなら110円で買える！

SNSでかなり話題になったモールフラワーの完成品が、なんとセリアで販売されているのを発見しました！

サイズにもよりますが、プチプラ雑貨店でも1本600円ほどで販売されていたので、セリアで100円で買えることに驚きです。

こちらは『モールフラワー キャンディー』という商品名で販売されている、デイジーのようなデザインのモールフラワーです。

パッと開いた元気なお花が表現されていて、見るだけで元気をもらえそう！

一方、こちらは『モールフラワー ホイップ』という商品名で販売されています。花びらが内側にくるんとカールしたデザインが可愛らしいです！

おしべの部分まで再現されていて、100均の商品とは思えない芸の細かさを感じます。

葉っぱの部分は和紙のような、表情のある素材が使われています。葉脈までプレスされており、意外と凝っていてびっくりしました。

裏には針金が仕込まれており、好きな角度に曲げてニュアンスをつけることもできます。見せ方をデザインできるので、フラワーアレンジメント感覚で楽しく飾れますよ。

茎はしっかりとした作りですが、ペンチで簡単にカットできます。

一輪挿しにちょうどよいサイズ感！生花や造花との違いは？

小ぶりで一輪挿しにちょうどよいサイズ感です。お部屋の寂しいと感じる場所に飾れば、空間がパッと明るくなります。

生花と違ってお世話やお手入れの手間が要らず、水も使わずに済むため安心。アート感覚で飾れてあたたかみがあるので、造花だとちょっと味気ない…というときにおすすめです。

今回は、セリアの『モールフラワー キャンディー』と『モールフラワー ホイップ』をご紹介しました。

材料を揃えたり、テクニックが必要だったりと大変な手作りのモールフラワーですが、完成品を1つ100円で買えるのは嬉しい限りです！セリアで見つけた際には、ぜひ手に取ってみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年5月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。