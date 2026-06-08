100円ってマジ？！もう家電屋さんじゃ買えないよ…！コスパが神がかってるケース
商品情報
商品名：ソフトクリアケース（AirPods Pro2＆Pro共通、カラビナ付、モノクロ）
価格：￥110（税込）
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480866758
110円とは思えない！ダイソーのAirPodsケースをレビュー
「AirPods用のケースが欲しいけれど、できるだけ安く済ませたい」という方には、ダイソーの『ソフトクリアケース（AirPods Pro2＆Pro共通、カラビナ付、モノクロ）』がおすすめです。
結論から言うと、110円とは思えない使いやすさで、気軽に購入できるコスパの高いアイテムでした。
今回GETしてきたのは、半透明のモノクロカラー。他にもペールカラー、パステルカラー、ライトカラー、ダークカラーなど、豊富に展開があるので、お気に入りの1個が見つかるはず。
また、こちらはAirPods Pro／Pro 2用ですが、AirPods 4用などのソフトケースもあるようです。
ダイソーの『ソフトクリアケース（AirPods Pro2＆Pro共通、カラビナ付、モノクロ）』の気になる使用感は？
実際に使ってみてまず感じたのは、ソフト素材ならではの着脱のしやすさ。気分に合わせて着せ替えたり、安価なのでデコレーション用のベースとして活用したりするのも良さそうです。色違いを購入して、バイカラーデザインのように使っても可愛い！
半透明タイプなので、AirPodsケース本体のLEDライトが見えるのも魅力。ペアリングや充電状況などを確認しやすく、機能面でも不便さは感じません。
また、カラビナを取り付けられる仕様になっているため、バッグやポーチに吊るして持ち運ぶことも可能です。
もちろんケースを装着したまま充電可能。ケーブル接続だけでなく、ワイヤレス充電もでき快適に使用できます。
そして、ソフトケースにはホコリやゴミが付きやすい製品もありますが、この商品は表面がつるっとした質感になっているため、見た目をきれいな状態で保ちやすいのがうれしいポイント。
日常的に持ち歩くアイテムだからこそ、こうした使い勝手の良さは高評価です。
今回はダイソーの『ソフトクリアケース（AirPods Pro2＆Pro共通、カラビナ付、モノクロ）』をご紹介しました。
家電量販店などで販売されているAirPodsケースは多少お値段が張りますが、こちらは110円とダイソー価格で購入できるのが大きなメリットです。
衝撃を軽減し、お洒落に装飾できるダイソーのAirPodsケース。気になった方はぜひチェックしてみてください！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年6月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。