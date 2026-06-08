100円ってマジ？！もう家電屋さんじゃ買えないよ…！コスパが神がかってるケース

ダイソーで見つけたAirPods Pro／Pro 2用のソフトケースが、110円とは思えないクオリティでした。ソフト素材で着脱しやすく、カラビナを取り付けて持ち運べる実用性も魅力。さらにケースを付けたまま充電も可能で、表面はホコリが付きにくい仕様になっていたりと至れり尽くせりです。要チェック！

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商品情報

商品名：ソフトクリアケース（AirPods Pro2＆Pro共通、カラビナ付、モノクロ）

価格：￥110（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480866758

110円とは思えない！ダイソーのAirPodsケースをレビュー

「AirPods用のケースが欲しいけれど、できるだけ安く済ませたい」という方には、ダイソーの『ソフトクリアケース（AirPods Pro2＆Pro共通、カラビナ付、モノクロ）』がおすすめです。

結論から言うと、110円とは思えない使いやすさで、気軽に購入できるコスパの高いアイテムでした。

今回GETしてきたのは、半透明のモノクロカラー。他にもペールカラー、パステルカラー、ライトカラー、ダークカラーなど、豊富に展開があるので、お気に入りの1個が見つかるはず。

また、こちらはAirPods Pro／Pro 2用ですが、AirPods 4用などのソフトケースもあるようです。

ダイソーの『ソフトクリアケース（AirPods Pro2＆Pro共通、カラビナ付、モノクロ）』の気になる使用感は？

実際に使ってみてまず感じたのは、ソフト素材ならではの着脱のしやすさ。

気分に合わせて着せ替えたり、安価なのでデコレーション用のベースとして活用したりするのも良さそうです。

色違いを購入して、バイカラーデザインのように使っても可愛い！

半透明タイプなので、AirPodsケース本体のLEDライトが見えるのも魅力。ペアリングや充電状況などを確認しやすく、機能面でも不便さは感じません。

また、カラビナを取り付けられる仕様になっているため、バッグやポーチに吊るして持ち運ぶことも可能です。

もちろんケースを装着したまま充電可能。ケーブル接続だけでなく、ワイヤレス充電もでき快適に使用できます。

そして、ソフトケースにはホコリやゴミが付きやすい製品もありますが、この商品は表面がつるっとした質感になっているため、見た目をきれいな状態で保ちやすいのがうれしいポイント。

日常的に持ち歩くアイテムだからこそ、こうした使い勝手の良さは高評価です。

今回はダイソーの『ソフトクリアケース（AirPods Pro2＆Pro共通、カラビナ付、モノクロ）』をご紹介しました。

家電量販店などで販売されているAirPodsケースは多少お値段が張りますが、こちらは110円とダイソー価格で購入できるのが大きなメリットです。

衝撃を軽減し、お洒落に装飾できるダイソーのAirPodsケース。気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年6月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。