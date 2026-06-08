福井市は「焼き鯖寿司王国」！駅構内店から料亭の味までサバジェンヌおすすめ3品

「全日本さば連合会」広報担当サバジェンヌこと池田陽子さんによる「サバジェンヌが行く〜至福の鯖百選〜」。今回は、駅弁や空弁でもおなじみ「焼き鯖寿司」のお話。「焼き鯖寿司」の宝庫、福井市でサバジェンヌがおすすめの３品をご紹介します！

焼き鯖寿司の自販機があるほどの充実っぷり

福井といえば「焼き鯖寿司」。串にまるごと１本刺して焼いた福井ならではの郷土料理「浜焼き鯖」をアレンジした焼き鯖寿司は、2000年ごろに考案され、空弁や駅弁で大ヒット。押しも押されぬ福井の名物グルメになった。

福井県内各地で焼き鯖寿司が販売されているが、サバファンなら注目したいのが「福井市エリア」。じつは「福井市は焼き鯖寿司王国」！ 飲食店、売店、スーパーなどでじつに多彩な焼き鯖寿司に出合うことができる。

なんてったって、福井駅には焼き鯖寿司の自販機があるほどだ。

福井駅構内にある、焼き鯖寿司自販機。恐竜と焼き鯖寿司のコラボも福井ならでは……

「焼き鯖寿司って、焼いたサバをシャリにのせただけでさほど違いはないのでは」「生の鯖寿司と違ってだいたい同じ」と思っているあなた。とんでもありません！！ こだわりぬいた福井市の焼き鯖寿司3選をご紹介！！

手押しマジックでサバもシャリもふっくら

先にあげた焼き鯖寿司の自販機に入っているのが、『越前田村屋』の「手押し焼き鯖寿し」。福井駅構内のショッピングセンター「くるふ」内に店舗を構え、電車旅のお供に、お土産にと高い人気を誇る一品だ。

『越前田村屋 くるふ福井駅店』。へしこ（サバの糠漬け）もあります

「一度食べたら忘れられなくなって、買いに来たというお客様が多いんですよ」と副店長の田中千鶴子さんが笑顔で語る。

「手押し焼き鯖寿し」（1480円）

越前田村屋を運営するのは海産物の加工や卸を行う「越前水産」。魚のプロの目利きで選んだ、脂のりバツグンのサバを使用。時間が経っても固くならないように、サバを焼くのは出荷日。

「作業は夜中からスタートします」と田中さん。朝どころか日の出前からの作業である。焼いて蒸す、を繰り返す独自の「焼き蒸し製法」で余分な脂を落としながらふっくらと仕上げる。

シャリは福井県産コシヒカリをベースに３種類の米をブレンド。サバ同様、時間が経っても米のふっくら感が残るように、工夫を重ねてある。

酢は、老舗酢蔵が名水で知られる大野市の水で醸造したものを使用。米との相性を考えたオリジナルブレンドだ。具には煮た椎茸、甘酢しょうがを使用。そして１本１本職人が「手押し」で仕上げる。とことん「ふっくら食感」にこだわっているのだ。

いざ実食！

黄金色の焼き目が美しいサバは、見事にふっくら。脂のりはしっかりあるのに「ドタッ」とした重さがなくスッキリ。手押しマジックでシャリもふっくら。甘めの椎茸と爽快なしょうがもナイスアクセント。

手押し仕上げで、サバもシャリもふっくら

なんとも食べ心地がよくて「軽快」。じつに食べ心地がいい軽やかさ！ だからあともうひとつ、あともうひとつ、と手が伸びてあっという間に完食。焼き鯖がふわりとそよ風のように口の中に残り、「ああまた食べたい」と思わせる。リフレインが止まらない焼き鯖寿司、必食だ。

食べ応えバツグン。サバの脂と旨みがしみたシャリもウマい！

続いても、福井駅構内で高い人気を誇る焼き鯖寿司を紹介しよう。

大津屋が運営する『福人喜 福井駅店』。ハピラインふくいの改札の横に位置

「福人喜 福井駅店」で販売されている大津屋の「焼き鯖の押し寿司」だ。

「焼き鯖の押し寿司」（1521円）。福井駅に隣接する「ハピリンふくいジュラモール」２階の福井市観光物産館福福館でも購入可能

「他社の焼き鯖寿司よりすし飯の量が多いんです」とその特徴を語るのは大津屋の野坂淳一さん。「ひと口では入りきらないかもしれません（笑）」。

たしかに、むくっとした姿。どことなく「おにぎり感」のある「鯖寿司」である。

シャリが「どすん」とした、存在感のある焼き鯖寿司

厳選したノルウェーサバを塩水に漬け込んでから皮はバリっと、身はジューシーに焼き上げる。米は粒がしっかりして食べ応えのある、福井県産「華越前」を使用。京都西陣の老舗「林孝太郎造酢」の無添加寿司酢を多めに混ぜ合わせ、酸味がとばないよう工夫を凝らしている。

「うちは酢飯がおいしいとよく言われるんですよ」と野坂さんが胸を張る。

具はサバの脂をさっぱりと楽しめるように、ガリは多めに。味付けしいたけも入れて、程よく押して仕上げる。

他社に比べて「身長が高い」焼き鯖寿司は、食べ応えバツグン

こてっ、ツヤツヤに焼き上がったサバの下にはどどんとシャリが鎮座。大きく口を開けてガブリ！ ジューシーな脂、旨みがみしっと詰まったサバはパンチのある仕上がり。そこにサバを鷲掴みするようなどっしり多めのシャリ。

たしかに酸味があるので、サバの脂を吸い取ってもいい塩梅で口の中で一体化。もぐもぐもぐもぐ。焼き鯖寿司なんだけど、「焼きサバ弁当」を食べている気分になれる。たっぷりのガリで小休止。はい、またガブリ。食べ応えバツグン。なんとも「満足感あふれる」男気ある焼き鯖寿司だ。

老舗料亭が手掛ける至高の焼き鯖寿司

老舗料亭の焼き鯖寿司も見逃せない。『日本料理 越前かに料理 やなぎ町』は、大阪・京都で研鑽を積んだ料理人が手掛ける、福井の旬の素材を厳選した和食が人気のお店。看板メニューは「越前かに」だけではない。「焼きさば寿司」も開店当初から食通を唸らせてきた人気商品だ。

『やなぎ町』。全室個室の落ち着いた空間で、活きた極上の越前がにや手を尽くした和食がいただける

「コース料理で提供していた焼き鯖寿司が好評で、通販も行っています」と語るのは、常務取締役の柳町高正さん。

料理長渾身という焼き鯖寿司の調理は、まず、厳選したサバ、なおかつ大型フィレを醤油ベースのタレに12時間漬け込むところからスタート。炭火で加減を見ながら、じっくりと焼き上げる。

香ばしい焼き目がつくまでじっくりサバを焼き上げる

シャリに使う米は、福井県産米を焼き鯖寿司用にブレンドして使用。独自の調合酢をあわせてシャリを仕上げる。成型は料理長自ら手巻きで行う。まず、巻きすにフィレを置く。

こんがり焼き上がったサバ。おいしそう〜

そしてその上にフィレを置く。 え？ えええええー！

サバオンサバ。たまらない風景

なんと２段重ね。つまり寿司１本に使うサバは一尾分！

醤油タレのサバの味わいを引き立てるために、わさびではなく「辛子」を塗り、大葉と自家製のガリをのせ、絶妙の力加減で巻き上げる。

巻きすを使って程よい力加減で仕上げていく

飴色に焼き上がったサバの「麗しいダブルデッカー」。なんとも心ときめくビジュアルである。

焼き鯖寿司はオンラインショップで購入可能

醤油が程よく浸み込んだサバは、口の中でふわっとほどけるふっくらした焼き上がり。深みのある味わい、旨みが奥底から引き立ってくる感じ。こんがり焼けた香ばしさがたまらない！ という味わいを二重で堪能できる幸せよ（涙）。

美しい飴色に輝く、肉厚なサバ×サバ。日本酒にも合う焼き鯖寿司

シャリの程よい酸みと甘みが見事にサバを支えて、ガリと大葉の爽やかさで品よく着地。料亭の技に唸るばかり。どこか庶民派の焼き鯖寿司が、風格あふれる一品に。至高の焼き鯖寿司、サバらしい！！

ぜひ、めくるめく魅惑の「焼き鯖寿司の世界」を福井市で堪能してみて。

【DATA】

■『越前田村屋 くるふ福井駅店』

［住所］福井県福井市中央1-1-25

［ECサイト］https://echizentamuraya-fukui.com/

https://fukui-san.jp/item/etizen_019-01/

■『福人喜 福井駅店』

［住所］福井県福井市中央1-1-1 ハピラインふくい福井駅構内

■『日本料理 越前かに料理 やなぎ町』

［住所］福井県福井市順化2-12-12

［交通］福井鉄道福武線福井城址大名町駅から徒歩3分

［ECサイト］https://echizengani.yanagimachi.biz/

https://fukui-san.jp/item/yanagimachi_076-01/

取材・撮影／池田陽子

全日本さば連合会広報担当 サバジェンヌ／薬膳アテンダント。サバを愛する消費者の集まりである「全日本さば連合会」（全さば連）の広報を担当。日本各地のサバ情報の発信、サバ商品のPR、商品開発等を行う。北京中医薬大学日本校を卒業、国際中医薬膳師資格を持ち、薬膳アテンダントとしても活動。水産庁「海の宝！水産女子の元気プロジェクト」認定メンバー。著書に『サバが好き！〜旨すぎる国民的青魚のすべて』（山と渓谷社）、『ゆる薬膳。』（日本文芸社）など。全さば連HP：http://all38.com/

【画像】「焼き鯖寿司王国」福井市でサバジェンヌおすすめの３品（15枚）