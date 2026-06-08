サムスン電子は、健康管理アプリ「Samsung Health」に、睡眠や日々の活動量から取得した生体データをもとにアドバイスするなど、次世代Galaxy Watchに搭載される新機能を追加した。利用するには、Android 10以上を搭載したスマートフォン、バージョン7.0以上のSamsung Healthアプリ、およびSamsungアカウントへのログインが必要となる。

今回のアップデートでは、AIを活用して複雑な生体データを分析する複数の新機能が追加される。「バイタルサイン」（Vitals）機能では、起床時に夜間の心拍数、心拍数変動、呼吸数、皮膚温、血中酸素レベルという5つの主要な生体シグナルを分析し、ベースラインとの偏差を検出した際のみ通知を行う仕組みを導入する。また、従来の血管負荷データに睡眠、ストレス、活動量、体組成データを組み合わせ、長期的な生活習慣による影響を単一の指標で可視化する「心臓の健康スコア」（Heart Health Score）も追加される。

運動面をサポートする機能としては、蓄積された心血管負荷を測定して最適なトレーニング目標や休息時間を提案する「1日の有酸素運動負荷」（Daily Cardio Load）や、心拍数や最大酸素摂取量（VO2 max）、歩数などのデータを同年代や同条件のユーザーと比較分析する「フィットネス指数」（Fitness Index）が導入される。

さらにアプリのデザインも刷新され、睡眠、活動、栄養、マインドフルネス、バイタルサインの5つの主要カテゴリーを中心としたシンプルなレイアウトに変更されるほか、ホーム画面でAIを活用したエナジースコアやアドバイスを確認できるようになる。

既存機能についても強化され「抗酸化指数」（Antioxidant Index）には食習慣と身体の変化を時系列で確認できるトレンドチャートや日次ログが追加される。また「AGEs（終末糖化産物）指数」では、夜間の測定データが自動的に取得される仕組みへと進化する。このほか、Galaxy Watchを通じて周囲の騒音レベルをモニタリングし耳の保護に役立てる「聴覚」（Hearing Health）機能も新たに導入される。