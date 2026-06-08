「マジで美女や！」王林、色っぽい泡風呂入浴ショット公開！「ほぼ写真集だね」「イイ女になったねぇ」
青森県のローカルアイドルグループ・りんご娘の元メンバーで現在はソロ活動中の王林さんは6月7日、自身のInstagramを更新。泡風呂への入浴ショットを公開し、反響を呼んでいます。
【写真＆動画】王林が泡風呂に入浴！
ファンからは「とんでもない可愛さ」「全体的にカッケェ！」「と〜ってもお似合い」「マジで美女や！」「イイ女になったねぇ」「ほぼ写真集だね」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真＆動画】王林が泡風呂に入浴！
「さむかりし頃のおもいでたち」を公開王林さんは「さむかりし頃のおもいでたち」とつづり、19枚の写真と1本の動画を投稿。スキー場や空港、東京ディズニーリゾートなど、さまざまな場所での思い出を載せています。10枚目には、ジェットバスで泡風呂に入浴する色っぽい姿も。メイクが落ちており、すっぴんのように見えます。
下着ちら見えコーデも披露5月22日の投稿では「お気に入りアイテムにつつまれて夏先取りBBQしたら寒くてたえられなかった日」とつづり、黄色いシャツとショートパンツのセットアップを着用した姿を披露していた王林さん。ピンク色の下着がちらりと見えた色っぽいコーディネートで、脚の長さも際立っています。気になった人は、チェックしてみてくださいね。
(文:堀井 ユウ)