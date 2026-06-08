タレントの篠崎愛さんは6月7日、自身のInstagramを更新。友人とのプライベートショットを披露し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：篠崎愛さん公式Instagramより）

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タレントの篠崎愛さんは6月7日、自身のInstagramを更新。友人との充実したプライベートの様子を公開しました。

【写真】篠崎愛の食事ショット

「ぜーんぶ旨そう」

篠崎さんは「少し前だけど、びわこボートの後 @yukoyamana 家に数日間お邪魔してました」と報告し、9枚の写真を投稿。公認心理師の山名裕子さんと過ごした時の様子です。おいしそうな高級料理や、自宅でのツーショットなどが見られます。「美味しいものいっぱい食べてたくさん買い物して、ゲームして　充実しすぎの日々　めーっちゃ楽しかった」と振り返りました。

コメントでは「数日間SNS浮上しなかったのは充実してたからなんだなーw」「彼女と何繋がりなのか気になるけど笑」「ぜーんぶ旨そう」「可愛すぎる！」「愛さんは若いままですね」「やっぱりお肉が似合う」「愛ちゃん口あいてるっ」「綺麗すぎるこの言葉しか思いつかない」と、絶賛の声が寄せられました。

プライベートショットはほかにも！

1日には「いいお店でした」とつづり、飲食店でのプライベートショットを公開していた篠崎さん。ビールを飲む姿がかわいらしいです。気になる人は、チェックしてみてくださいね。(文:多町野 望)